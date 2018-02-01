Спасение редкой птицы

В калмыцких степях заблудился кудрявый пеликан, который занесен в Красную книгу России. Одной из самых редких для региона птиц. Пернатого обнаружил местный житель поселка Улан-Хол Лаганского района. Особую заботу проявили ученики сельской школы, которые кормили и ухаживали за птенцом.



В течение несколько дней пеликан находился в непривычной для него среде обитания – в сарае. Хотя ему создали все условия для того, чтобы он окреп и набрался сил. Вначале он агрессивно реагировал на попытки незнакомцев приблизиться к нему. Потом стал дружелюбнее. Особую заботу проявили ученики сельской школы, которые приносили ему любимое лакомство - рыбу. За это время ребята успели подружиться с маленьким пеликаном.



Сотрудники заповедника « Черные земли» вручили грамоты и подарки детям за спасение редких птиц. И продемонстрировали им познавательный фильм о пеликанах, которые занесены в Красную книгу. Как пояснили ребятам, основные причины снижения численности этих древних птиц - сокращение площадей водоемов, пригодных для обитания. Дело в том, что люди чаще стали осваивать природные территории. Это привело к оскудению рыбных запасов - кормовой базы пеликанов.



Кудрявого пеликана в степи обнаружил житель поселка Улан-Хол Эдуард Бадмаев. По словам его супруги, возвращаясь с работы, ранним утром он увидел в степи что-то белое, подумал, что это лебеди. Оказалось, редкий для Калмыкии вид птицы. Забрал его домой. Сын Савр о находке отца рассказал своим одноклассникам, друзьям, которые увидев птенца, были очень рады и окружили его вниманием. Рассказывают, что готовы были прогулять уроки, чтобы как можно больше времени провести с любимым питомцем.



Кудрявого пеликана сотрудники заповедника отвезли на озеро, которое находится недалеко от поселка Адык Черноземельского района. Они считают, что богатые рыбой водоемы - это оптимальная среда обитания. Здесь много сазанов, карасей, щук. Конечно, говорят дети, жалко было расставаться с птенцом, но они понимали, в окружении природы ему будет лучше. Специалист заповедника Хонгор Манджиев говорит: это кочующая птица, во время миграций случаются такие залеты за пределы гнездового ареала. В регионе не часто, но появляются уникальные виды птиц. Проблема заключается в том, что в республике нет питомника, куда люди могли бы обратиться за помощью, как в этом случае: семья Бадмаевых просто не знала, что делать с птицей, отставшей от стаи. Да и в большинстве случаев пернатые нуждаются в ветеринарном обследовании.



Сейчас на территории республики обитает 71 вид животных, занесенных в Красную книгу, включая рыб, птиц, зверей. Калмыкия - узловая точка, через которую пролегают миграционные маршруты миллионов пернатых, гнездящихся в Европейской части России, Сибири и Казахстана. Кумо-Маныческая впадина - крупнейшая остановка на пути массового пролета многих редких видов. И задача состоит в том, чтобы беречь и любить природу, любоваться ей, но разумно пользоваться ее благами и богатствами. Это означает не только запрет охоты и разорения гнезд, но и повышенную ответственность за уничтожение птиц. Например, за гибель степного орла на линии электропередачи необходимо возместить государству ущерб в размере 50 тысяч рублей, за черного грифа -100 тысяч. Взлетая, птицы могут задеть крылом провод и получить смертельный удар. А за гибель гнезда в результате пожара виновному придется заплатить в пять раз больше. В калмыцких степях заблудился кудрявый пеликан, который занесен в Красную книгу России. Одной из самых редких для региона птиц. Пернатого обнаружил местный житель поселка Улан-Хол Лаганского района. Особую заботу проявили ученики сельской школы, которые кормили и ухаживали за птенцом.В течение несколько дней пеликан находился в непривычной для него среде обитания – в сарае. Хотя ему создали все условия для того, чтобы он окреп и набрался сил. Вначале он агрессивно реагировал на попытки незнакомцев приблизиться к нему. Потом стал дружелюбнее. Особую заботу проявили ученики сельской школы, которые приносили ему любимое лакомство - рыбу. За это время ребята успели подружиться с маленьким пеликаном.Сотрудники заповедника « Черные земли» вручили грамоты и подарки детям за спасение редких птиц. И продемонстрировали им познавательный фильм о пеликанах, которые занесены в Красную книгу. Как пояснили ребятам, основные причины снижения численности этих древних птиц - сокращение площадей водоемов, пригодных для обитания. Дело в том, что люди чаще стали осваивать природные территории. Это привело к оскудению рыбных запасов - кормовой базы пеликанов.Кудрявого пеликана в степи обнаружил житель поселка Улан-Хол Эдуард Бадмаев. По словам его супруги, возвращаясь с работы, ранним утром он увидел в степи что-то белое, подумал, что это лебеди. Оказалось, редкий для Калмыкии вид птицы. Забрал его домой. Сын Савр о находке отца рассказал своим одноклассникам, друзьям, которые увидев птенца, были очень рады и окружили его вниманием. Рассказывают, что готовы были прогулять уроки, чтобы как можно больше времени провести с любимым питомцем.Кудрявого пеликана сотрудники заповедника отвезли на озеро, которое находится недалеко от поселка Адык Черноземельского района. Они считают, что богатые рыбой водоемы - это оптимальная среда обитания. Здесь много сазанов, карасей, щук. Конечно, говорят дети, жалко было расставаться с птенцом, но они понимали, в окружении природы ему будет лучше. Специалист заповедника Хонгор Манджиев говорит: это кочующая птица, во время миграций случаются такие залеты за пределы гнездового ареала. В регионе не часто, но появляются уникальные виды птиц. Проблема заключается в том, что в республике нет питомника, куда люди могли бы обратиться за помощью, как в этом случае: семья Бадмаевых просто не знала, что делать с птицей, отставшей от стаи. Да и в большинстве случаев пернатые нуждаются в ветеринарном обследовании.Сейчас на территории республики обитает 71 вид животных, занесенных в Красную книгу, включая рыб, птиц, зверей. Калмыкия - узловая точка, через которую пролегают миграционные маршруты миллионов пернатых, гнездящихся в Европейской части России, Сибири и Казахстана. Кумо-Маныческая впадина - крупнейшая остановка на пути массового пролета многих редких видов. И задача состоит в том, чтобы беречь и любить природу, любоваться ей, но разумно пользоваться ее благами и богатствами. Это означает не только запрет охоты и разорения гнезд, но и повышенную ответственность за уничтожение птиц. Например, за гибель степного орла на линии электропередачи необходимо возместить государству ущерб в размере 50 тысяч рублей, за черного грифа -100 тысяч. Взлетая, птицы могут задеть крылом провод и получить смертельный удар. А за гибель гнезда в результате пожара виновному придется заплатить в пять раз больше.



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