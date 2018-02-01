Избирком Калмыкии получил 22 комплекса обработки избирательных бюллетеней

В региональной Избирательной комиссии сегодня презентовали макет бюллетеня для голосования на выборах Президента. В списке - 8 фамилий кандидатов. Из них – один самовыдвиженец, остальные представители от партий. Все указаны в алфавитном порядке. Здесь же можно ознакомиться и с пошаговым заполнением документа. Между тем, Избирком Калмыкии уже получил 22 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Все они прошли тестирование, и будут использоваться на 21 избирательном участке. В региональной Избирательной комиссии сегодня презентовали макет бюллетеня для голосования на выборах Президента. В списке - 8 фамилий кандидатов. Из них – один самовыдвиженец, остальные представители от партий. Все указаны в алфавитном порядке. Здесь же можно ознакомиться и с пошаговым заполнением документа. Между тем, Избирком Калмыкии уже получил 22 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Все они прошли тестирование, и будут использоваться на 21 избирательном участке.



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