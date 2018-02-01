"Наследие".Демографическая ситуация в регионе

О демографической ситуации в регионе рассказали слушателям сегодня в прямом эфире программы «Наследие» на Радио России Калмыкия. На вопросы отвечала кандидат социологических наук, научный сотрудник отдела социально-политических и экологических исследований Калмыцкого научного центра РАН Байрта Нусхаева. Она поделилась своими исследовательскими работами в области прогнозирования численности, плотности и гендерной структуры населения республики. О демографической ситуации в регионе рассказали слушателям сегодня в прямом эфире программы «Наследие» на Радио России Калмыкия. На вопросы отвечала кандидат социологических наук, научный сотрудник отдела социально-политических и экологических исследований Калмыцкого научного центра РАН Байрта Нусхаева. Она поделилась своими исследовательскими работами в области прогнозирования численности, плотности и гендерной структуры населения республики.



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