В Элисте состоялся обучающий семинар Фонда президентских грантов

Обучающий семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций республики состоялся сегодня в Элисте. О системе экспертизы, особенностях оценки проектов, возможности их реализации в малых городах представителям НКО подробно рассказала руководитель департамента регионального развития фонда Наталья Алиева, которая впервые посетила Калмыкию. Отмечу, что грантовая поддержка некоммерческим организациям в регионе оказывается уже на протяжении 5-ти лет. За это время субсидии получили 112 НКО на общую сумму 27 миллионов рублей, с учетом регионального софинансирования. С появлением в прошлом году Фонда президентских грантов средства поступают исключительно из федеральной казны, однако региональные власти сохранили конкурс на гранты Главы Калмыкии. И в этом году на эти цели будет выделено порядка 3 миллионов рублей. Что же касается всероссийского проекта, то суммы здесь исчисляются миллиардами. В этом году конкурс пройдет по 12-ти различным направлениям: охрана здоровья граждан, поддержка семьи и молодежных проектов, укрепление межнационального согласия и многое другое.



В этом году пройдут сразу два конкурса на получение грантов. Заявки на первый принимаются с 16-го февраля до конца марта, на второй с 16-го июля по 10-ое сентября. Обучающий семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций республики состоялся сегодня в Элисте. О системе экспертизы, особенностях оценки проектов, возможности их реализации в малых городах представителям НКО подробно рассказала руководитель департамента регионального развития фонда Наталья Алиева, которая впервые посетила Калмыкию. Отмечу, что грантовая поддержка некоммерческим организациям в регионе оказывается уже на протяжении 5-ти лет. За это время субсидии получили 112 НКО на общую сумму 27 миллионов рублей, с учетом регионального софинансирования. С появлением в прошлом году Фонда президентских грантов средства поступают исключительно из федеральной казны, однако региональные власти сохранили конкурс на гранты Главы Калмыкии. И в этом году на эти цели будет выделено порядка 3 миллионов рублей. Что же касается всероссийского проекта, то суммы здесь исчисляются миллиардами. В этом году конкурс пройдет по 12-ти различным направлениям: охрана здоровья граждан, поддержка семьи и молодежных проектов, укрепление межнационального согласия и многое другое.В этом году пройдут сразу два конкурса на получение грантов. Заявки на первый принимаются с 16-го февраля до конца марта, на второй с 16-го июля по 10-ое сентября.



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