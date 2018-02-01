Сложные урологические операции теперь делают и в Элисте

Сложные урологические операции, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Элисте. Поделиться опытом с калмыцкими хирургами приехал доцент кафедры урологии и андрологии Федерального медико-биологического агентства России Денис Мазуренко.

Высокотехнологичные операции он уже провел сразу нескольким больным.

На одной из них с использованием специальных инструментов побывала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Эта операция доказала, что наши хирурги могут пойти и дальше. Этому 45-летнему мужчине камни в почках размером до 2,5 сантиметров раздробили с помощью пневматической литотрипсии.



Этого пациента могут выписать уже на третий день. Ведь врач-уролог высшей категории Денис Мазуренко такую операцию выполняет практически без разрезов, через живот методом прокола. На коже его производят специальным инструментом диаметром до десяти миллиметров. Весь процесс операции выводится на монитор, это позволяет хирургу контролировать все свои действия. Подобных операций на счету у доцента кафедры урологии и андрологии Федерального медико-биологического агентства России более полутора тысяч.



В среде хирургов-урологов «золотым стандартом» считается расщепление камней в почках лазером. Это наименее болезненный метод. Он назначается в большинстве случаев пациентам, у которых размер камня превышает пять сантиметров. Но такой дорогостоящей аппаратуры в республиканской больнице имени Жемчуева нет. Заявка на приобретение этого оборудования в региональное Министерство здравоохранения была поданА в прошлом году. А пока таким больным приходится делать урологические операции за пределами республики.



Сегодня в Калмыкии более 200 человек ожидают аналогичного хирургического вмешательства. Между тем, сотрудничество известного врача с коллегами из степной республике длится уже не один год. За это время Денис Мазуренко выполнил здесь пять сложнейших урологических операций. А тем временем, его с нетерпением ожидают пациенты в Волгограде, Ставрополе и Саратове. Сложные урологические операции, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Элисте. Поделиться опытом с калмыцкими хирургами приехал доцент кафедры урологии и андрологии Федерального медико-биологического агентства России Денис Мазуренко.Высокотехнологичные операции он уже провел сразу нескольким больным.На одной из них с использованием специальных инструментов побывала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Эта операция доказала, что наши хирурги могут пойти и дальше. Этому 45-летнему мужчине камни в почках размером до 2,5 сантиметров раздробили с помощью пневматической литотрипсии.Этого пациента могут выписать уже на третий день. Ведь врач-уролог высшей категории Денис Мазуренко такую операцию выполняет практически без разрезов, через живот методом прокола. На коже его производят специальным инструментом диаметром до десяти миллиметров. Весь процесс операции выводится на монитор, это позволяет хирургу контролировать все свои действия. Подобных операций на счету у доцента кафедры урологии и андрологии Федерального медико-биологического агентства России более полутора тысяч.В среде хирургов-урологов «золотым стандартом» считается расщепление камней в почках лазером. Это наименее болезненный метод. Он назначается в большинстве случаев пациентам, у которых размер камня превышает пять сантиметров. Но такой дорогостоящей аппаратуры в республиканской больнице имени Жемчуева нет. Заявка на приобретение этого оборудования в региональное Министерство здравоохранения была поданА в прошлом году. А пока таким больным приходится делать урологические операции за пределами республики.Сегодня в Калмыкии более 200 человек ожидают аналогичного хирургического вмешательства. Между тем, сотрудничество известного врача с коллегами из степной республике длится уже не один год. За это время Денис Мазуренко выполнил здесь пять сложнейших урологических операций. А тем временем, его с нетерпением ожидают пациенты в Волгограде, Ставрополе и Саратове.



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