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Сегодня, 11:52

Музыкальная постановка ко Дню влюбленных


Музыкальная постановка ко Дню влюбленныхУ жителей республики есть прекрасная возможность услышать настоящий гимн любви в исполнении артистов национального драматического театра в рамках нового творческого проекта. Музыкальная постановка, основанная на реальных событиях, приурочена ко дню влюбленных. О премьере, которая заставляет каждого из нас задуматься: «Что такое любовь?» рассказывает Ольга Эняева.

В этой музыкальной постановке все роли главные. Шесть пар рассказывают о своей истории любви, основанные на реальных событиях и отражающие то, чем живет и о чем думает нынешняя молодежь. К примеру, демонстрируют, как современные юные леди проводят девичник.

Действие происходит в одном из кафе-караоке, где собрались молодые люди, которые решили провести свой досуг со своими возлюбленными. Например, у героини Нины Наминовой – история любви непростая. Ее друг ради того, чтобы построить свою карьеру, решил уехать за пределы страны. Невзирая на трудности, она боролась за свою вторую половину. В итоге, все заканчивается хорошо.

Актеру Очиру Эрдниеву досталась роль блогера. По его словам, сегодня интернет – неотъемлемая часть нашей жизни и занимает большую часть времени. Как автор вэб-страницы герой рассуждает на тему любви. Делит ее на категории: безответная, крепкая, бескорыстная. И делает выводы: у каждого свое понимание этого светлого чувств.

Таким образом, в рамках нового творческого проекта «Поют драматические артисты» режиссер Алексей Сарангов старается донести до своих зрителей главную суть мюзикла: какое восхитительное и загадочное чувство – любовь. К тому же, на протяжении всей постановки звучат веселые, шуточные песни. Репертуар богатый. Одно дело, говорит Сарангов, когда вокальное мастерство демонстрируют профессиональные солисты. Задача же драматических артистов – раскрыть глубину и содержание произведения.

Режиссер театра не стал раскрывать все секреты нового проекта. Но тех, кто придет в день влюбленных на премьеру, ждет много сюрпризов. Что может быть лучше и романтичнее встречи в театре?



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