Новые экспонаты музея боевой славы поисковых отрядов "Калмыкия"

Обломки советского самолета, стеклянная мина и многие другие достоверные свидетельства кровопролитных сражений на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны появились в музее боевой славы Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия». Ее участники на протяжении многих лет буквально по крупицам собирают боевое прошлое региона. Но главная цель - найти и перезахоронить останки советских солдат. Ребята восстановили уже несколько десятков имен, благодаря их труду родственники нашли своих предков, когда-то без вести пропавших в калмыцкой степи. Сейчас, как рассказал нам руководитель Ассоциации Игорь Кравчук, предстоит большая работа в архиве в подмосковном Подольске. Обломки советского самолета, стеклянная мина и многие другие достоверные свидетельства кровопролитных сражений на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны появились в музее боевой славы Ассоциации поисковых отрядов «Калмыкия». Ее участники на протяжении многих лет буквально по крупицам собирают боевое прошлое региона. Но главная цель - найти и перезахоронить останки советских солдат. Ребята восстановили уже несколько десятков имен, благодаря их труду родственники нашли своих предков, когда-то без вести пропавших в калмыцкой степи. Сейчас, как рассказал нам руководитель Ассоциации Игорь Кравчук, предстоит большая работа в архиве в подмосковном Подольске.



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