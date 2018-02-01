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Сегодня, 10:00

Новая история Городовиковской многопрофильной гимназии


Новая история Городовиковской многопрофильной гимназииПроекты по социальному партнерству между республикой и нефтяной компанией Лукойл продолжают реализовываться на территории региона. Очередной объект после реконструкции введен в эксплуатацию. В Городовиковской многопрофильной гимназии в кратчайшие сроки были заменены котлы и теплотрасса. Сумма выполненных работ превысили четыре с половиной миллиона рублей. Для образовательного учреждения, которому исполнилось в этом году сорок пять лет, это стало по-настоящему нужным и дорогостоящим подарком.

В этом небольшом, но чистом и теплом помещении котельной расположены четыре котла. Те, что больше мощностью – для обогрева здания школы, а поменьше – для детского сада «Сказка». Операторы работают посменно. Один из них Сергей Деревянко говорит, что новые установки шумят намного меньше, и работать с ними проще, есть возможность самостоятельно регулировать температуру, в зависимости от погодных условий.

В эксплуатацию котельная была введена в 1973 году. И с тех пор, конечно, требовала определенных вложений. Благодаря объединенным усилиям руководства республики и района объект был включен в протокол к дополнительному соглашению о сотрудничестве между республикой и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания Лукойл». В кратчайшие сроки были выделены средства – более четырех с половиной миллиона рублей – и подрядная организация провела все необходимые работы по реконструкции. Заменены котлы и теплотрасса.

Теперь в образовательном учреждении, по словам педагогов и учащихся, всегда выдерживается температурный режим.

Галина Чурюмова учителем начальных классов работает уже сорок лет. За ее плечами десять выпусков. Ее ученики всегда отличаются солидной базой знаний, а также сплоченностью, говорят коллеги Чурюмовой. Сама она отмечает, что сейчас условия труда, созданные в гимназии, позволяют качественно проводить образовательный процесс.

Социальноориентированные программы реализуются компанией Лукойл в регионе на протяжении почти десяти лет. В этом году объем инвестиций составит не менее ста пятидесяти миллионов рублей. При этом расширилась и география социального партнерства. Если говорить о городовиковцах, то они надеются на дальнейшее сотрудничество с холдингом.

В теплой и душевной атмосфере отметила свое сорока пятилетие Городовиковская гимназия имени Басана Городовикова. Положительные изменения, которые произошли здесь, смогли оценить и выпускники прошлых лет, и гости торжества.



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