Калмыкия готовится к празднованию Цагана Сара

Через неделю в Калмыкии отметят Цаган Сар. Мероприятия, посвященные Белому месяцу, начинаются чуть раньше. 14 февраля в молельном зале центрального хурула состоятся две сессии ритуала Кангсо с проведением 13-ти обрядов. А в день праздника 16 февраля будет проведен торжественный молебен "Лхамо Цетор". По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. В 17 часов - учение Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Через неделю в Калмыкии отметят Цаган Сар. Мероприятия, посвященные Белому месяцу, начинаются чуть раньше. 14 февраля в молельном зале центрального хурула состоятся две сессии ритуала Кангсо с проведением 13-ти обрядов. А в день праздника 16 февраля будет проведен торжественный молебен "Лхамо Цетор". По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. В 17 часов - учение Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.



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