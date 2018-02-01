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Сегодня, 11:58

Калмыкия готовится к празднованию Цагана Сара


Калмыкия готовится к празднованию Цагана СараЧерез неделю в Калмыкии отметят Цаган Сар. Мероприятия, посвященные Белому месяцу, начинаются чуть раньше. 14 февраля в молельном зале центрального хурула состоятся две сессии ритуала Кангсо с проведением 13-ти обрядов. А в день праздника 16 февраля будет проведен торжественный молебен "Лхамо Цетор". По окончании службы верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. В 17 часов - учение Шаджин-ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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