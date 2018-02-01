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Сегодня, 11:56

«Мобильный избиратель»


«Мобильный избиратель»Осталось чуть больше месяца до выборов Президента России. Тем, кто не сможет проголосовать по месту регистрации, уже сейчас необходимо подавать заявление. Сделать это можно на сайте Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или в Многофункциональном центре. Так, в Ики-Бурульский МФЦ уже обратились пять, так называемых, «мобильных избирателей», которые хотят стать участником этого важнейшего для страны события по месту нахождения, а не по прописке.

Аюна Бадмаева решила не затягивать с заявлением о голосовании. Обратилась в местное отделение МФЦ, зная точно, что в день выборов, 18 марта, будет находиться в поселке Ики-Бурул. Здесь она живет и работает, хотя прописана в Элисте. Раньше, говорит, было сложнее.

С элистинской пропиской в паспорте, но по месту временного проживания может проголосовать и ее дочь, которая находится на учебе в Москве.

В Ики-Бурульском отделе МФЦ зарегистрировано уже пять так называемых «мобильных избирателей», тех, кто обратились с заявлением о голосовании в день выборов главы государства по месту нахождения, а не по прописке.

Структурные подразделения МФЦ функционируют еще в двух населенных пунктах района: в поселках Приманыч и Оргакин. Подобную услугу там оказывают по пятницам. Ну, а для жителей других СМО открыты двери МФЦ в райцентре и в территориальной избирательной комиссии. До 12 марта здесь будут осуществлять прием заявлений от избирателей. С 25 февраля к этой работе будут подключены созданные на местах участковые избирательные комиссии.

К услугам избирателей также Интернет – справочник, по которому в территориальной избиркоме помогут найти необходимую информацию об избирательных участках, об их порядковых номерах и местонахождении.

Специалисты напоминают, что подать заявление также можно через Единый портал Госуслуг.



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