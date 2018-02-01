«Мобильный избиратель»

Осталось чуть больше месяца до выборов Президента России. Тем, кто не сможет проголосовать по месту регистрации, уже сейчас необходимо подавать заявление. Сделать это можно на сайте Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или в Многофункциональном центре. Так, в Ики-Бурульский МФЦ уже обратились пять, так называемых, «мобильных избирателей», которые хотят стать участником этого важнейшего для страны события по месту нахождения, а не по прописке.



Аюна Бадмаева решила не затягивать с заявлением о голосовании. Обратилась в местное отделение МФЦ, зная точно, что в день выборов, 18 марта, будет находиться в поселке Ики-Бурул. Здесь она живет и работает, хотя прописана в Элисте. Раньше, говорит, было сложнее.



С элистинской пропиской в паспорте, но по месту временного проживания может проголосовать и ее дочь, которая находится на учебе в Москве.



В Ики-Бурульском отделе МФЦ зарегистрировано уже пять так называемых «мобильных избирателей», тех, кто обратились с заявлением о голосовании в день выборов главы государства по месту нахождения, а не по прописке.



Структурные подразделения МФЦ функционируют еще в двух населенных пунктах района: в поселках Приманыч и Оргакин. Подобную услугу там оказывают по пятницам. Ну, а для жителей других СМО открыты двери МФЦ в райцентре и в территориальной избирательной комиссии. До 12 марта здесь будут осуществлять прием заявлений от избирателей. С 25 февраля к этой работе будут подключены созданные на местах участковые избирательные комиссии.



К услугам избирателей также Интернет – справочник, по которому в территориальной избиркоме помогут найти необходимую информацию об избирательных участках, об их порядковых номерах и местонахождении.



Специалисты напоминают, что подать заявление также можно через Единый портал Госуслуг. Осталось чуть больше месяца до выборов Президента России. Тем, кто не сможет проголосовать по месту регистрации, уже сейчас необходимо подавать заявление. Сделать это можно на сайте Госуслуг, в территориальной избирательной комиссии или в Многофункциональном центре. Так, в Ики-Бурульский МФЦ уже обратились пять, так называемых, «мобильных избирателей», которые хотят стать участником этого важнейшего для страны события по месту нахождения, а не по прописке.Аюна Бадмаева решила не затягивать с заявлением о голосовании. Обратилась в местное отделение МФЦ, зная точно, что в день выборов, 18 марта, будет находиться в поселке Ики-Бурул. Здесь она живет и работает, хотя прописана в Элисте. Раньше, говорит, было сложнее.С элистинской пропиской в паспорте, но по месту временного проживания может проголосовать и ее дочь, которая находится на учебе в Москве.В Ики-Бурульском отделе МФЦ зарегистрировано уже пять так называемых «мобильных избирателей», тех, кто обратились с заявлением о голосовании в день выборов главы государства по месту нахождения, а не по прописке.Структурные подразделения МФЦ функционируют еще в двух населенных пунктах района: в поселках Приманыч и Оргакин. Подобную услугу там оказывают по пятницам. Ну, а для жителей других СМО открыты двери МФЦ в райцентре и в территориальной избирательной комиссии. До 12 марта здесь будут осуществлять прием заявлений от избирателей. С 25 февраля к этой работе будут подключены созданные на местах участковые избирательные комиссии.К услугам избирателей также Интернет – справочник, по которому в территориальной избиркоме помогут найти необходимую информацию об избирательных участках, об их порядковых номерах и местонахождении.Специалисты напоминают, что подать заявление также можно через Единый портал Госуслуг.



Смотреть полный выпуск новостей



