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Сегодня, 11:54

Развитие молодых педагогов в условиях современного образования


Развитие молодых педагогов в условиях современного образованияСегодня в Элисте на базе средней школы № 21 начал работу Межрегиональный форум «Профессиональное развитие молодого педагога в условиях современного образования» с участием преподавателей Калмыкии и Волгоградской области. О том, какая программа ждет участников, и какие мероприятия уже состоялись, расскажет моя коллега Зоя Бармагнанова. Она на прямой связи со студией. Добрый день, Зоя.
Это была Зоя Бармагнанова с форума молодых педагогов. Репортаж смотрите в вечернем выпуске.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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