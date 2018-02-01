Развитие молодых педагогов в условиях современного образования

Сегодня в Элисте на базе средней школы № 21 начал работу Межрегиональный форум «Профессиональное развитие молодого педагога в условиях современного образования» с участием преподавателей Калмыкии и Волгоградской области. О том, какая программа ждет участников, и какие мероприятия уже состоялись, расскажет моя коллега Зоя Бармагнанова. Она на прямой связи со студией. Добрый день, Зоя.

Это была Зоя Бармагнанова с форума молодых педагогов. Репортаж смотрите в вечернем выпуске. Сегодня в Элисте на базе средней школы № 21 начал работу Межрегиональный форум «Профессиональное развитие молодого педагога в условиях современного образования» с участием преподавателей Калмыкии и Волгоградской области. О том, какая программа ждет участников, и какие мероприятия уже состоялись, расскажет моя коллега Зоя Бармагнанова. Она на прямой связи со студией. Добрый день, Зоя.Это была Зоя Бармагнанова с форума молодых педагогов. Репортаж смотрите в вечернем выпуске.



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