Первого марта завершает свое действие 93-ий Федеральный закон или как называют его в народе «Дачная амнистия». А потому жителям Калмыкии, желающим в упрощенном порядке оформить свои права на объекты индивидуального жилищного строительства, стоит поторопиться. Сейчас для регистрации права достаточно сделать кадастровый паспорт на дом и предъявить правоустанавливающие документы на землю. В чем преимущества 93-го федерального закона и что измениться после того, как он завершит свое действие, узнавала наша коллега Елена Алексенко.



В Элисту Санал Бамбышев переехал из поселка Кетченеры в 2012 году, после того, как завершил строительство дома. Здесь есть и просторный двор и баня, и зимняя кухня. Как говорит хозяин, все для комфортного проживания его большой семьи. Трудностей с оформлением недвижимости не возникло, продолжает мужчина. В течение нескольких дней после обращения в соответствующие органы ему выдали свидетельство о государственной регистрации права.



Возможность оформлять свои права на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме появилась у россиян в сентябре 2006 года после вступления в силу девяносто третьего федерального закона. Он предполагает, что для регистрации достаточно сделать кадастровый паспорт на дом и предъявить правоустанавливающие документы на землю. А вот акта ввода в эксплуатацию объекта получать не надо. Специалисты подчеркивают, что под действие закона попадают строения, возведенные на участке, предназначенном для индивидуального строительства или ведения личного подсобного хозяйства. К этой категории относятся жилые, садовые и приусадебные дома, а также вспомогательные объекты хозяйствования такие, как гаражи и бани. Потому-то в народе этот закон и был назван «дачной амнистией».



С первого марта стать собственником жилья станет сложнее. Сначала необходимо будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, на этом основании будет готовиться технический план дома, а только потом кадастровый паспорт. Значительно увеличится и размер госпошлины с трехсот пятидесяти рублей до двух тысяч. А вот срок рассмотрения заявления останется прежним – 7 рабочих дней.



За более чем десять лет своего действия 93-ий Федеральный закон выполнил свое предназначение, считают специалисты Росреестра. Более девяноста процентов жилых домов и дач были поставлены на государственный и кадастровый учет, и, соответственно, теперь их владельцы, как и положено, платят налоги. Первого марта завершает свое действие 93-ий Федеральный закон или как называют его в народе «Дачная амнистия». А потому жителям Калмыкии, желающим в упрощенном порядке оформить свои права на объекты индивидуального жилищного строительства, стоит поторопиться. Сейчас для регистрации права достаточно сделать кадастровый паспорт на дом и предъявить правоустанавливающие документы на землю. В чем преимущества 93-го федерального закона и что измениться после того, как он завершит свое действие, узнавала наша коллега Елена Алексенко.В Элисту Санал Бамбышев переехал из поселка Кетченеры в 2012 году, после того, как завершил строительство дома. Здесь есть и просторный двор и баня, и зимняя кухня. Как говорит хозяин, все для комфортного проживания его большой семьи. Трудностей с оформлением недвижимости не возникло, продолжает мужчина. В течение нескольких дней после обращения в соответствующие органы ему выдали свидетельство о государственной регистрации права.Возможность оформлять свои права на объекты индивидуального жилищного строительства по упрощенной схеме появилась у россиян в сентябре 2006 года после вступления в силу девяносто третьего федерального закона. Он предполагает, что для регистрации достаточно сделать кадастровый паспорт на дом и предъявить правоустанавливающие документы на землю. А вот акта ввода в эксплуатацию объекта получать не надо. Специалисты подчеркивают, что под действие закона попадают строения, возведенные на участке, предназначенном для индивидуального строительства или ведения личного подсобного хозяйства. К этой категории относятся жилые, садовые и приусадебные дома, а также вспомогательные объекты хозяйствования такие, как гаражи и бани. Потому-то в народе этот закон и был назван «дачной амнистией».С первого марта стать собственником жилья станет сложнее. Сначала необходимо будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, на этом основании будет готовиться технический план дома, а только потом кадастровый паспорт. Значительно увеличится и размер госпошлины с трехсот пятидесяти рублей до двух тысяч. А вот срок рассмотрения заявления останется прежним – 7 рабочих дней.За более чем десять лет своего действия 93-ий Федеральный закон выполнил свое предназначение, считают специалисты Росреестра. Более девяноста процентов жилых домов и дач были поставлены на государственный и кадастровый учет, и, соответственно, теперь их владельцы, как и положено, платят налоги.



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