В республике стартовал Культурно-просветительский проект «Музыкальная академия». Его реализует фонд певца Игоря Лазарева, деятельность которого направлена на выявление и поддержку творчески-одаренных детей Калмыкии. Программа включает теоретические и практические занятия с детьми и преподавателями школ искусств. Обучение будет проходить в форме мастер-классов, прослушиваний, консультаций. Финалом работы станет большой гала-концерт, который состоится в Элисте в мае этого года. В республике стартовал Культурно-просветительский проект «Музыкальная академия». Его реализует фонд певца Игоря Лазарева, деятельность которого направлена на выявление и поддержку творчески-одаренных детей Калмыкии. Программа включает теоретические и практические занятия с детьми и преподавателями школ искусств. Обучение будет проходить в форме мастер-классов, прослушиваний, консультаций. Финалом работы станет большой гала-концерт, который состоится в Элисте в мае этого года.



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