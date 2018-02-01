"Здесь и сейчас". Все от "Теегин Айс"

7-му сезону детского телевизионного конкурса «Теегин Айс» был посвящен сегодняшний выпуск программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия». На вопросы отвечали координатор проекта, шеф-редактор тематического вещания ГТРК Калмыкия Тамара Надбитова, председатель жюри конкурса, главный дирижер национального оркестра Савр Катаев и начальник отдела господдержки профессионального искусства и художественного образования министерства культуры и туризма региона Татьяна Васильева. Речь шла также о формате и правилах нового сезона. Напомню, до 9 марта в рамках заочного тура мы принимаем видеоматериалы на электронную почту techtv@mail.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на нашем сайте Вести Калмыкия точка ру в разделе Теегин Айс. Также в этом году 4 номинации: соло, коллективный вокал, инструментальное исполнение и новая категория – сценическое искусство. 7-му сезону детского телевизионного конкурса «Теегин Айс» был посвящен сегодняшний выпуск программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия». На вопросы отвечали координатор проекта, шеф-редактор тематического вещания ГТРК Калмыкия Тамара Надбитова, председатель жюри конкурса, главный дирижер национального оркестра Савр Катаев и начальник отдела господдержки профессионального искусства и художественного образования министерства культуры и туризма региона Татьяна Васильева. Речь шла также о формате и правилах нового сезона. Напомню, до 9 марта в рамках заочного тура мы принимаем видеоматериалы на электронную почту techtv@mail.ru. С положением о конкурсе можно ознакомиться на нашем сайте Вести Калмыкия точка ру в разделе Теегин Айс. Также в этом году 4 номинации: соло, коллективный вокал, инструментальное исполнение и новая категория – сценическое искусство.



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