Налог на недвижимость по новым правилам

С этого года налог на недвижимость физических лиц будет рассчитываться по новым правилам. Переход на новую систему налогообложения будет поэтапным. Итак, сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости объекта, будет повышаться ежегодно в течение пяти лет.



Уже в этом году цифры, указанные в квитанциях, будут существенно отличаться от той суммы, которая значилась ранее. Как нам пояснили в профильном ведомстве, это связано с переходом на новую систему налогообложения на имущество. Во-первых, с 2016 года платеж стали начислять исходя из кадастровой стоимости объекта, а не из инвентаризационной, как было. Во-вторых, теперь ежегодно в течение пяти лет сумма прогрессирующей налоговой ставки будет увеличиваться на 20 процентов.



Между тем новая налоговая норма предусматривает льготы, которыми могут воспользоваться граждане, входящие в одну из пятнадцати категорий. В их числе инвалиды, участников боевых действий и ветераны войны, те, кто имеет статус чернобыльца или афганца, военные, которые отслужили родине больше 20 лет, и прочие федеральные льготники. Эти категории граждан могут быть освобождены от уплаты налога. Однако и в этом правиле есть свое исключение: от налоговых сборов освобождается только один недвижимый объект. Необходимо учесть, что с 1 января изменился и порядок представления заявлений на получение льгот.



Очевидно, что после перехода на новый расчет налога, доходы местного бюджета увеличатся. Причем значительно. Кстати, еще одно новшество касается тех, у кого накопились долги. Государство простит все задолженности по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на первое января 2015 года. При этом самим должникам для получения такой амнистии даже не нужно писать заявления. Списание произойдет в автоматическом режиме.



В течение переходного периода до 1 января 2020 года разрешается считать налог, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. То есть, если владелец недвижимости сочтёт кадастровую оценку своего имущества завышенной, то ему следует обратиться в комиссию по рассмотрению споров или в суд. Но платить налог нужно обязательно. По данным регионального ведомства в Калмыкии в списке нерадивых налогоплательщиков числятся 29 тысяч человек, у которых пеня начисляется за каждый просроченный день. С этого года налог на недвижимость физических лиц будет рассчитываться по новым правилам. Переход на новую систему налогообложения будет поэтапным. Итак, сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости объекта, будет повышаться ежегодно в течение пяти лет.Уже в этом году цифры, указанные в квитанциях, будут существенно отличаться от той суммы, которая значилась ранее. Как нам пояснили в профильном ведомстве, это связано с переходом на новую систему налогообложения на имущество. Во-первых, с 2016 года платеж стали начислять исходя из кадастровой стоимости объекта, а не из инвентаризационной, как было. Во-вторых, теперь ежегодно в течение пяти лет сумма прогрессирующей налоговой ставки будет увеличиваться на 20 процентов.Между тем новая налоговая норма предусматривает льготы, которыми могут воспользоваться граждане, входящие в одну из пятнадцати категорий. В их числе инвалиды, участников боевых действий и ветераны войны, те, кто имеет статус чернобыльца или афганца, военные, которые отслужили родине больше 20 лет, и прочие федеральные льготники. Эти категории граждан могут быть освобождены от уплаты налога. Однако и в этом правиле есть свое исключение: от налоговых сборов освобождается только один недвижимый объект. Необходимо учесть, что с 1 января изменился и порядок представления заявлений на получение льгот.Очевидно, что после перехода на новый расчет налога, доходы местного бюджета увеличатся. Причем значительно. Кстати, еще одно новшество касается тех, у кого накопились долги. Государство простит все задолженности по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на первое января 2015 года. При этом самим должникам для получения такой амнистии даже не нужно писать заявления. Списание произойдет в автоматическом режиме.В течение переходного периода до 1 января 2020 года разрешается считать налог, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. То есть, если владелец недвижимости сочтёт кадастровую оценку своего имущества завышенной, то ему следует обратиться в комиссию по рассмотрению споров или в суд. Но платить налог нужно обязательно. По данным регионального ведомства в Калмыкии в списке нерадивых налогоплательщиков числятся 29 тысяч человек, у которых пеня начисляется за каждый просроченный день.



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