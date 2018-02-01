ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Налог на недвижимость по новым правилам


Налог на недвижимость по новым правиламС этого года налог на недвижимость физических лиц будет рассчитываться по новым правилам. Переход на новую систему налогообложения будет поэтапным. Итак, сумма налога, рассчитанная по кадастровой стоимости объекта, будет повышаться ежегодно в течение пяти лет.

Уже в этом году цифры, указанные в квитанциях, будут существенно отличаться от той суммы, которая значилась ранее. Как нам пояснили в профильном ведомстве, это связано с переходом на новую систему налогообложения на имущество. Во-первых, с 2016 года платеж стали начислять исходя из кадастровой стоимости объекта, а не из инвентаризационной, как было. Во-вторых, теперь ежегодно в течение пяти лет сумма прогрессирующей налоговой ставки будет увеличиваться на 20 процентов.

Между тем новая налоговая норма предусматривает льготы, которыми могут воспользоваться граждане, входящие в одну из пятнадцати категорий. В их числе инвалиды, участников боевых действий и ветераны войны, те, кто имеет статус чернобыльца или афганца, военные, которые отслужили родине больше 20 лет, и прочие федеральные льготники. Эти категории граждан могут быть освобождены от уплаты налога. Однако и в этом правиле есть свое исключение: от налоговых сборов освобождается только один недвижимый объект. Необходимо учесть, что с 1 января изменился и порядок представления заявлений на получение льгот.

Очевидно, что после перехода на новый расчет налога, доходы местного бюджета увеличатся. Причем значительно. Кстати, еще одно новшество касается тех, у кого накопились долги. Государство простит все задолженности по имущественным налогам, которые образовались у граждан по состоянию на первое января 2015 года. При этом самим должникам для получения такой амнистии даже не нужно писать заявления. Списание произойдет в автоматическом режиме.

В течение переходного периода до 1 января 2020 года разрешается считать налог, исходя из инвентаризационной стоимости недвижимости. То есть, если владелец недвижимости сочтёт кадастровую оценку своего имущества завышенной, то ему следует обратиться в комиссию по рассмотрению споров или в суд. Но платить налог нужно обязательно. По данным регионального ведомства в Калмыкии в списке нерадивых налогоплательщиков числятся 29 тысяч человек, у которых пеня начисляется за каждый просроченный день.



Другие новости по теме:

  • Нововведения в налоговой системе
  • Новая система расчета с учетом кадастровой стоимости
  • Новый порядок начисления налога
  • Налог на имущество вырос почти в два раза
  • С 2016 года Калмыкия будет переходить на новую систему налогообложения
  • Налог на недвижимость будет рассчитываться по кадастровой стоимости
  • C 1 января 2015 года вступит в силу новый закон о налоге на имущество
  • Налог на недвижимость будет начисляться по новым правилам
  • Налог на дорогие автомобили увеличится
  • В Калмыкии самый высокий налог на имущество физлиц

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34