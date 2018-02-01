Сегодня – день Российской науки. С этим праздником всех калмыцких ученых, исследователей и преподавателей ВУЗов, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие отечественной науки, техники и профессионального образования, поздравил глава региона Алексей Орлов. Он выразил им признательность и благодарность. Пусть Ваши знания, высокий профессионализм, творческий потенциал и впредь служат развитию Калмыкии и всей России, говорится в поздравлении. Сегодня – день Российской науки. С этим праздником всех калмыцких ученых, исследователей и преподавателей ВУЗов, которые своим трудом вносят весомый вклад в развитие отечественной науки, техники и профессионального образования, поздравил глава региона Алексей Орлов. Он выразил им признательность и благодарность. Пусть Ваши знания, высокий профессионализм, творческий потенциал и впредь служат развитию Калмыкии и всей России, говорится в поздравлении.



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