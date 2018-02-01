Вопросы общественного наблюдения на выборах Президента РФ

Представители федеральной и региональных общественных палат сегодня в режиме он-лайн обсудили вопросы общественного наблюдения на выборах Президента России. Все, о чем говорили на совещании актуально и для нашего региона. К примеру, правила поведения наблюдателей при возникновении на участках конфликтных ситуаций. Ведь впервые за выборами Президента будут следить и общественники. В Калмыкии на связь со столичными коллегами вышли председатель общественной палаты Бальджир Барыкова и члены рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Одна из задач, которую предстоит им решить к предстоящему дню голосования - отобрать и подготовить независимых общественных наблюдателей на избирательные участки. Уже с завтрашнего дня начнется обучение. Представители федеральной и региональных общественных палат сегодня в режиме он-лайн обсудили вопросы общественного наблюдения на выборах Президента России. Все, о чем говорили на совещании актуально и для нашего региона. К примеру, правила поведения наблюдателей при возникновении на участках конфликтных ситуаций. Ведь впервые за выборами Президента будут следить и общественники. В Калмыкии на связь со столичными коллегами вышли председатель общественной палаты Бальджир Барыкова и члены рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Одна из задач, которую предстоит им решить к предстоящему дню голосования - отобрать и подготовить независимых общественных наблюдателей на избирательные участки. Уже с завтрашнего дня начнется обучение.



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