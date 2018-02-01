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Вчера, 17:00

«Азбука здоровья»


«Азбука здоровья»Сегодня в эфире радио Калмыкии прозвучали позывные интерактивной программы «Азбука здоровья». В этот раз на вопросы отвечали специалисты онкодиспансера. Судя по приведенным данным, ситуация в регионе, как и в целом по стране и в мире, вызывает беспокойство. В Калмыкии в 2017 году зарегистрировано 810 пациентов, у которых впервые были выявлены злокачественные образования. При этом, остается высоким уровень смертности. Говорили также о тех, кто в группе риска. Играет роль наследственность, а также влияние вредных факторов: курение, увлечение алкоголем, наркотиками. Эффективность лечения зависит во многом от стадии выявления рака.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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