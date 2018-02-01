ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:50

«Юнармия» - о планах на 2018 год


«Юнармия» - о планах на 2018 годЮнармейцы Калмыкии утвердили план работы на 2018 год. Заседание клуба состоялось сегодня на базе регионального отделения ДОСААФ. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2015 году по инициативе Минобороны России и поддержано президентом страны. На сегодняшний день в Калмыкии региональное отделение насчитывает почти тысячу человек. Проводится большая работа по привлечению подростков и молодежи в ряды добровольцев.

Вырастить поколение, готовое не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах. Такую задачу поставило министерство обороны, создавая это движение. За свою небольшую историю Юнармия уже достигла внушительных результатов. Во всех 85 субъектах работают региональные отделения, насчитывающие несколько тысяч участников. В Калмыкии только за прошлый год в ряды юнармейцев вступило девятьсот пятьдесят человек. Кстати, сделать это может любой школьник от 8 до 17 лет. В последнее время активное участие в деятельности организации принимают также студенты средних профессиональных образовательных заведений.

В свободное от учебы время юнармейцы занимаются волонтерской и общественной деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах Памяти, поисковых экспедициях. Помощь в работе с молодежью оказывают различные военно-патриотические организации, клубы и поисковые отряды. Согласно плану, разработанному штабом регионального отделения клуба, в этом году ребят также ждет немало интересных событий и проектов.

Большую поддержку в развитии юнармейского движения оказывает республиканское правительство. Выделяются средства на улучшение материально-технической базы организации и приобретение форменной одежды.

Вырастить из современных мальчиков и девочек настоящих патриотов своей страны, которые бы стали примером для своих сверстников – задача непростая. Но именно ее ставят перед собой организаторы юнармии, понимая, что именно от молодого поколения зависит, каким будет будущее великой России.



Другие новости по теме:

  • 30 юных жителей Калмыкии приняли присягу юнармейцев
  • Развитие юнармейского движения в Калмыкии
  • Алексею Орлову вручили награду от руководителя российской организации ДОСААФ
  • В Калмыкии появится региональное отделение Изборского клуба
  • Число желающих вступить в ряды Юнармии растёт
  • В Элисте на базе ДОСААФ состоялись учебно-тренировочные сборы для студентов
  • Калмыкия присоединится к празднованию 90-летия образования ДОСААФ
  • В Элисте состоялось заседание председателей студенческих советов
  • В Элисте состоялись учебно-тренировочные сборы
  • Боевому братству России 20 лет

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34