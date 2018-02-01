«Юнармия» - о планах на 2018 год

Юнармейцы Калмыкии утвердили план работы на 2018 год. Заседание клуба состоялось сегодня на базе регионального отделения ДОСААФ. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2015 году по инициативе Минобороны России и поддержано президентом страны. На сегодняшний день в Калмыкии региональное отделение насчитывает почти тысячу человек. Проводится большая работа по привлечению подростков и молодежи в ряды добровольцев.



Вырастить поколение, готовое не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах. Такую задачу поставило министерство обороны, создавая это движение. За свою небольшую историю Юнармия уже достигла внушительных результатов. Во всех 85 субъектах работают региональные отделения, насчитывающие несколько тысяч участников. В Калмыкии только за прошлый год в ряды юнармейцев вступило девятьсот пятьдесят человек. Кстати, сделать это может любой школьник от 8 до 17 лет. В последнее время активное участие в деятельности организации принимают также студенты средних профессиональных образовательных заведений.



В свободное от учебы время юнармейцы занимаются волонтерской и общественной деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах Памяти, поисковых экспедициях. Помощь в работе с молодежью оказывают различные военно-патриотические организации, клубы и поисковые отряды. Согласно плану, разработанному штабом регионального отделения клуба, в этом году ребят также ждет немало интересных событий и проектов.



Большую поддержку в развитии юнармейского движения оказывает республиканское правительство. Выделяются средства на улучшение материально-технической базы организации и приобретение форменной одежды.



Вырастить из современных мальчиков и девочек настоящих патриотов своей страны, которые бы стали примером для своих сверстников – задача непростая. Но именно ее ставят перед собой организаторы юнармии, понимая, что именно от молодого поколения зависит, каким будет будущее великой России. Юнармейцы Калмыкии утвердили план работы на 2018 год. Заседание клуба состоялось сегодня на базе регионального отделения ДОСААФ. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2015 году по инициативе Минобороны России и поддержано президентом страны. На сегодняшний день в Калмыкии региональное отделение насчитывает почти тысячу человек. Проводится большая работа по привлечению подростков и молодежи в ряды добровольцев.Вырастить поколение, готовое не только защищать Отечество с оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах. Такую задачу поставило министерство обороны, создавая это движение. За свою небольшую историю Юнармия уже достигла внушительных результатов. Во всех 85 субъектах работают региональные отделения, насчитывающие несколько тысяч участников. В Калмыкии только за прошлый год в ряды юнармейцев вступило девятьсот пятьдесят человек. Кстати, сделать это может любой школьник от 8 до 17 лет. В последнее время активное участие в деятельности организации принимают также студенты средних профессиональных образовательных заведений.В свободное от учебы время юнармейцы занимаются волонтерской и общественной деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, исторических олимпиадах, реконструкциях, Вахтах Памяти, поисковых экспедициях. Помощь в работе с молодежью оказывают различные военно-патриотические организации, клубы и поисковые отряды. Согласно плану, разработанному штабом регионального отделения клуба, в этом году ребят также ждет немало интересных событий и проектов.Большую поддержку в развитии юнармейского движения оказывает республиканское правительство. Выделяются средства на улучшение материально-технической базы организации и приобретение форменной одежды.Вырастить из современных мальчиков и девочек настоящих патриотов своей страны, которые бы стали примером для своих сверстников – задача непростая. Но именно ее ставят перед собой организаторы юнармии, понимая, что именно от молодого поколения зависит, каким будет будущее великой России.



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