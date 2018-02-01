Эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остается стабильной, сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, ускорился темп роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом симптомы болезни протекают не так активно: температура до 37 с половиной градуса, небольшой насморк. В связи с этим отмечается низкий уровень обращений в лечебные учреждения региона. Кроме того, в степной столице был зарегистрирован один случай гриппа. По данным специалистов, он был завезен из другого региона. Из-за того, что рост числа заболевших наблюдается среди детей дошкольного и школьного возраста, в некоторых образовательных учреждениях на карантин закрываются отдельные классы и группы. Руководитель республиканского ведомства обращается к жителям с просьбой быть внимательнее к своему здоровью, и в случае появления характерных симптомов не заниматься самолечением. Эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остается стабильной, сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора. Тем не менее, по словам руководителя ведомства, ускорился темп роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом симптомы болезни протекают не так активно: температура до 37 с половиной градуса, небольшой насморк. В связи с этим отмечается низкий уровень обращений в лечебные учреждения региона. Кроме того, в степной столице был зарегистрирован один случай гриппа. По данным специалистов, он был завезен из другого региона. Из-за того, что рост числа заболевших наблюдается среди детей дошкольного и школьного возраста, в некоторых образовательных учреждениях на карантин закрываются отдельные классы и группы. Руководитель республиканского ведомства обращается к жителям с просьбой быть внимательнее к своему здоровью, и в случае появления характерных симптомов не заниматься самолечением.



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