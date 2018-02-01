Поддержка учреждениям образования Ики-Бурульского района

Каспийский Трубопроводный консорциум в рамках сотрудничества с Калмыкией реализовал еще один важный социальный проект. Финансовая поддержка была оказана учреждениям образования Ики-Бурульского РМО. Средства, в сумме 9 млн. рублей, были направлены на установку новых окон ПВХ в сельских школах района. Накануне в одной из них - Ковудовской СОШ, побывал профильный министр Николай Манцаев.



Школа в Кевюдах на виду. Это единственное в поселке высотное строение и его преображение теперь у всех на устах. Новые пластиковые окна украсили здание не только внешне. Профильный министр Николай Манцаев убедился, что в классных комнатах и кабинетах стало просторнее и светлее. Много и других важных изменений, о которых сегодня говорят сами ученики и учителя.



Ну, а Каспийский Трубопроводный консорциум заслужил благодарности не только коллектива Кевюдовской школы. Проект по замене окон на пластиковые компания осуществила в течение 2017 года в 8 образовательных учреждениях района. Работы выполнены, как говорят, под ключ, вплоть до установки отливов, подоконников и восстановления откосов.



По словам министра Николая Манцаева, проект был согласован со всеми службами, заинтересованными в том, чтобы учебный процесс в школах района осуществлялся в комфортных и безопасных условиях.



Кроме того, на счету КТК еще один социально важный проект. Это оснащение зданий школ и детских садов Ики-Бурульского РМО современными средствами противопожарной безопасности и видеонаблюдения на сумму более 5 млн. рублей. А ранее в рамках благотворительных программ для учреждений района были приобретены микроавтобусы, оборудование и мебель. Однако, Каспийский Трубопроводный консорциум не ограничивает партнерство поддержкой одного или двух районов Калмыкии. Только в течение одного, 2017 года, Компании удалось реализовать в целом по степному региону 11 проектов на общую сумму 84 млн. рублей. Каспийский Трубопроводный консорциум в рамках сотрудничества с Калмыкией реализовал еще один важный социальный проект. Финансовая поддержка была оказана учреждениям образования Ики-Бурульского РМО. Средства, в сумме 9 млн. рублей, были направлены на установку новых окон ПВХ в сельских школах района. Накануне в одной из них - Ковудовской СОШ, побывал профильный министр Николай Манцаев.Школа в Кевюдах на виду. Это единственное в поселке высотное строение и его преображение теперь у всех на устах. Новые пластиковые окна украсили здание не только внешне. Профильный министр Николай Манцаев убедился, что в классных комнатах и кабинетах стало просторнее и светлее. Много и других важных изменений, о которых сегодня говорят сами ученики и учителя.Ну, а Каспийский Трубопроводный консорциум заслужил благодарности не только коллектива Кевюдовской школы. Проект по замене окон на пластиковые компания осуществила в течение 2017 года в 8 образовательных учреждениях района. Работы выполнены, как говорят, под ключ, вплоть до установки отливов, подоконников и восстановления откосов.По словам министра Николая Манцаева, проект был согласован со всеми службами, заинтересованными в том, чтобы учебный процесс в школах района осуществлялся в комфортных и безопасных условиях.Кроме того, на счету КТК еще один социально важный проект. Это оснащение зданий школ и детских садов Ики-Бурульского РМО современными средствами противопожарной безопасности и видеонаблюдения на сумму более 5 млн. рублей. А ранее в рамках благотворительных программ для учреждений района были приобретены микроавтобусы, оборудование и мебель. Однако, Каспийский Трубопроводный консорциум не ограничивает партнерство поддержкой одного или двух районов Калмыкии. Только в течение одного, 2017 года, Компании удалось реализовать в целом по степному региону 11 проектов на общую сумму 84 млн. рублей.



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