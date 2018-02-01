Более тысячи элистинских первоклашек впервые сядут за парты в этом году

В этом году 1042 дошкольника впервые пойдут в элистинские школы. Городские общеобразовательные учреждения готовы принять более полутора тысяч учеников. Об этом на брифинге рассказала журналистам начальник столичного профильного управления Людмила Минькова. На сегодняшний день первоклассниками полностью уже укомплектована 21 школа. А вот в классической гимназии, которая набирает в этом году два начальных класса, принято 4 заявления. Напомню, что списки оформляются до 5 сентября. Процедура приема в первый класс будет проходить в несколько этапов. Тем, кто хочет, чтобы ребенок учился недалеко от дома, стоит поторопиться и отнести все документы до 30 июня. А с 1 июля будет осуществляться прием на свободные места вне зависимости от прописки ребенка. В этом году 1042 дошкольника впервые пойдут в элистинские школы. Городские общеобразовательные учреждения готовы принять более полутора тысяч учеников. Об этом на брифинге рассказала журналистам начальник столичного профильного управления Людмила Минькова. На сегодняшний день первоклассниками полностью уже укомплектована 21 школа. А вот в классической гимназии, которая набирает в этом году два начальных класса, принято 4 заявления. Напомню, что списки оформляются до 5 сентября. Процедура приема в первый класс будет проходить в несколько этапов. Тем, кто хочет, чтобы ребенок учился недалеко от дома, стоит поторопиться и отнести все документы до 30 июня. А с 1 июля будет осуществляться прием на свободные места вне зависимости от прописки ребенка.



Смотреть полный выпуск новостей



