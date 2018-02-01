ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Более тысячи элистинских первоклашек впервые сядут за парты в этом году


Более тысячи элистинских первоклашек впервые сядут за парты в этом годуВ этом году 1042 дошкольника впервые пойдут в элистинские школы. Городские общеобразовательные учреждения готовы принять более полутора тысяч учеников. Об этом на брифинге рассказала журналистам начальник столичного профильного управления Людмила Минькова. На сегодняшний день первоклассниками полностью уже укомплектована 21 школа. А вот в классической гимназии, которая набирает в этом году два начальных класса, принято 4 заявления. Напомню, что списки оформляются до 5 сентября. Процедура приема в первый класс будет проходить в несколько этапов. Тем, кто хочет, чтобы ребенок учился недалеко от дома, стоит поторопиться и отнести все документы до 30 июня. А с 1 июля будет осуществляться прием на свободные места вне зависимости от прописки ребенка.



Другие новости по теме:

  • В России стартовал новый порядок оформления будущих первоклашек
  • В Калмыкии за парты сядут более 33 тысяч школьников
  • За парты сядут на тысячу человек больше, чем в прошлом году
  • Все общеобразовательные учрежденияготовы к новому учебному году
  • В школах Элисты начался прием документов
  • Элистинские школы начали принимать документы будущих первоклассников
  • Завтра учащиеся сядут за парты
  • В Калмыкии открыта Тундутовская средняя школа Малодербетовского района
  • В Калмыкии все школы готовы принять учеников
  • Элистинские школы готовы к началу образовательного процесса

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34