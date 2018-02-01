В колледже искусств прошла встреча выпускников

Колледж искусств имени Петра Чонкушова в дни зимних вузовских каникул встречает своих выпускников. Это те ребята, которые продолжают получать профессиональное образование за пределами республики в консерваториях, академиях, институтах культуры и искусства. В родные пенаты они ежегодно приезжают для того, чтобы поделиться своими успехами, показать, чему научились за это время. Многие из музыкантов имеют опыт выступления на самых прославленных площадках России и за рубежом.



Исполнять классические произведения на калмыцком народном инструменте Ёчине Виктория Китаева научилась здесь в колледже искусств имени Петра Чонкушова. Затем поступила в Астраханскую государственную консерваторию на отделение сольного народного пения. Однако и там Виктория оттачивает навыки, полученные в родных пенатах.



А вот Элина Бядниева признается, что скрипку не променяет ни на что другое. С инструментом девушка не расстается с семи лет. Кстати, играть ее научила мама. Сейчас Элина – студентка первого курса Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. За полгода учебы она уже успела побывать с концертной программой в Китае. В Элисту она вернулась после сессии, которую сдала на одни пятерки.



Подобные встречи выпускников колледж искусств проводит уже четверть века. Своеобразный отчетный концерт, который здесь регулярно организуют – это возможность продемонстрировать свои достижения на профессиональном поприще. Ведь несмотря на то, что ребята учатся далеко за пределами родной республики, они всегда поддерживают связь со своими педагогами. А те, в свою очередь, стараются им помочь.



Концерт выпускников состоится уже сегодня вечером. В этот раз свое мастерство продемонстрируют 19 студентов ведущих высших учебных заведений культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Казани, Ростова и Краснодара. Колледж искусств имени Петра Чонкушова в дни зимних вузовских каникул встречает своих выпускников. Это те ребята, которые продолжают получать профессиональное образование за пределами республики в консерваториях, академиях, институтах культуры и искусства. В родные пенаты они ежегодно приезжают для того, чтобы поделиться своими успехами, показать, чему научились за это время. Многие из музыкантов имеют опыт выступления на самых прославленных площадках России и за рубежом.Исполнять классические произведения на калмыцком народном инструменте Ёчине Виктория Китаева научилась здесь в колледже искусств имени Петра Чонкушова. Затем поступила в Астраханскую государственную консерваторию на отделение сольного народного пения. Однако и там Виктория оттачивает навыки, полученные в родных пенатах.А вот Элина Бядниева признается, что скрипку не променяет ни на что другое. С инструментом девушка не расстается с семи лет. Кстати, играть ее научила мама. Сейчас Элина – студентка первого курса Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. За полгода учебы она уже успела побывать с концертной программой в Китае. В Элисту она вернулась после сессии, которую сдала на одни пятерки.Подобные встречи выпускников колледж искусств проводит уже четверть века. Своеобразный отчетный концерт, который здесь регулярно организуют – это возможность продемонстрировать свои достижения на профессиональном поприще. Ведь несмотря на то, что ребята учатся далеко за пределами родной республики, они всегда поддерживают связь со своими педагогами. А те, в свою очередь, стараются им помочь.Концерт выпускников состоится уже сегодня вечером. В этот раз свое мастерство продемонстрируют 19 студентов ведущих высших учебных заведений культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Саратова, Казани, Ростова и Краснодара.



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