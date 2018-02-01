Лаганцы активно выбирают общественные территории для благоустройства

Жители города Лагань активно выбирают общественные территории для благоустройства. Как сообщил сегодня по телефону глава муниципального образования Геннадий Очиров, полным ходом идет народное голосование. В списке – 6 общественных пунктов, которые на взгляд лаганцев, необходимо, в первую очередь, привести в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидирующую позицию занимает Центральная площадь, на втором месте парк Ленина, также претендует на благоустройство и парк жилого массива Лагань-сити.



По словам Геннадия Очирова, рейтинговое голосование - это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения. Поэтому жители не остаются в стороне и принимают самое активное участие в выборе территории для благоустройства. Каждый может повлиять на облик своего города, сделать его красивее и уютнее. Жители города Лагань активно выбирают общественные территории для благоустройства. Как сообщил сегодня по телефону глава муниципального образования Геннадий Очиров, полным ходом идет народное голосование. В списке – 6 общественных пунктов, которые на взгляд лаганцев, необходимо, в первую очередь, привести в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидирующую позицию занимает Центральная площадь, на втором месте парк Ленина, также претендует на благоустройство и парк жилого массива Лагань-сити.По словам Геннадия Очирова, рейтинговое голосование - это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения. Поэтому жители не остаются в стороне и принимают самое активное участие в выборе территории для благоустройства. Каждый может повлиять на облик своего города, сделать его красивее и уютнее.



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