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Сегодня, 11:47

Министр культуры и туризма побывал в Малодербетовском РМО


Министр культуры и туризма побывал в Малодербетовском РМОМинистр культуры и туризма Хонгор Эльбиков с инспекционной поездкой побывал в Малодербетовском РМО. В райцентре ведется реконструкция Дома культуры в рамках целевой программы федерального ведомства, которую проводит федеральное Министерство при поддержке президента. Работы начались в сентябре. На сегодня завершается ремонт фасада, здесь установили новые двойные окна: противоударные и энергосберегающие. Также приводят в порядок холл. Здесь планируют в будущем проводить мероприятия с детьми и молодежью. В основном зале на 400 мест оборудуют места для маломобильных групп населения, обновят систему освещения, кинокомплекс, в связи с тем, что министерством поставлена задача – сделать дома культуры многофункциональными. Однако, для некоторых видов работ потребуется дополнительное финансирование.

Всего в рамках федеральной целевой программы, которую проводит Министерство культуры России, будут капитально отремонтированы 5 объектов. А в поселках Ергенинский и Кумской будут построены новые.



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