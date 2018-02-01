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Вчера, 20:00

Алексей Орлов вручил медаль «Памяти Героев Отечества» Виктору Хонгорову


Алексей Орлов вручил медаль «Памяти Героев Отечества» Виктору ХонгоровуСегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил медаль Минобороны России «Памяти Героев Отечества» Виктору Хонгорову. Ведомственный знак отличия председатель регионального комитета ветеранов подразделений особого риска России получил за прохождение службы на Семипалатинском ядерном полигоне. По данным организации, в Калмыкии сегодня проживает 16 пострадавших от взрыва на ядерном полигоне в Семипалатинске. По словам Виктора Хонгорова, многие из тех, кто проживал в 50-е годы в этом районе Казахстана, до сих пор ощущают на себе последствия тех ядерных испытаний.



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