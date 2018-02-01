Старшеклассники КНГ примерили на себя образы поэтов

В Элисте состоялся учебно-методический семинар для учителей общеобразовательных организаций республики. Его тема «Новшества в воспитательной работе». Ярким примером работы стал литературно-музыкальный вечер, который состоялся в калмыцкой национальной гимназии имени Кичикова. Его активные участники – старшеклассники, которые постарались воплотить на сцене эпоху начала конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Окунуться в атмосферу серебряного века удалось нашему корреспонденту Елене Алексенко.



Идея воплотить на сцене образы известных поэтов «Серебряного века» учащимся калмыцкой национальная гимназии появилась на уроках литературы. Очень быстро вместе с педагогами ребята воплотили задуманное, как они говорят, на сто процентов. Чтобы передать атмосферу времени, они организовали в актовом зале один из центров культурной жизни того времени – кабаре «Бродячая собака».



Каждый самостоятельно выбрал героя, работал над образом и учил роль. На излете эпохи золотой флейтой зазвучал один из самых известных и любимых поэтов Серебряного века – Сергей Есенин. Выступить в его роли отважился одиннадцатиклассник Андрей Утеев.



Зрителей музыкально-литературный вечерне оставил равнодушными. Они высоко оценили работу ребят. А их педагог Вероника Мукебенова отметила, что подобные мероприятия имеют для школьников неоценимое эстетическое, интеллектуальное и воспитательное значение.



Со сцены в этот вечер звучали не только стихи прославленных русских поэтов, но и романсы и танцевальные композиции той эпохи. В Элисте состоялся учебно-методический семинар для учителей общеобразовательных организаций республики. Его тема «Новшества в воспитательной работе». Ярким примером работы стал литературно-музыкальный вечер, который состоялся в калмыцкой национальной гимназии имени Кичикова. Его активные участники – старшеклассники, которые постарались воплотить на сцене эпоху начала конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Окунуться в атмосферу серебряного века удалось нашему корреспонденту Елене Алексенко.Идея воплотить на сцене образы известных поэтов «Серебряного века» учащимся калмыцкой национальная гимназии появилась на уроках литературы. Очень быстро вместе с педагогами ребята воплотили задуманное, как они говорят, на сто процентов. Чтобы передать атмосферу времени, они организовали в актовом зале один из центров культурной жизни того времени – кабаре «Бродячая собака».Каждый самостоятельно выбрал героя, работал над образом и учил роль. На излете эпохи золотой флейтой зазвучал один из самых известных и любимых поэтов Серебряного века – Сергей Есенин. Выступить в его роли отважился одиннадцатиклассник Андрей Утеев.Зрителей музыкально-литературный вечерне оставил равнодушными. Они высоко оценили работу ребят. А их педагог Вероника Мукебенова отметила, что подобные мероприятия имеют для школьников неоценимое эстетическое, интеллектуальное и воспитательное значение.Со сцены в этот вечер звучали не только стихи прославленных русских поэтов, но и романсы и танцевальные композиции той эпохи.



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