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Сегодня, 11:30

Жители Калмыкии поддержали российских спортсменов


Жители Калмыкии поддержали российских спортсменовЖители Калмыкии вышли на митинг-концерт в поддержку российских спортсменов, которые поедут на зимнюю олимпиаду в Южную Корею. В нем приняли участие представители общественных организаций, молодежных объединений, союз десантников Калмыкии, который выступил инициатором проведения этого мероприятия. Также в этот день участники вспомнили о двух юбилейных датах. Это 75-летие снятия Ленинграда и Сталинградской битвы. Обо всем по порядку в материале нашего корреспондента.

Жители Калмыкии решили организовать митинг-концерт «За Россию», «За спортивную державу» на главной площади Элисты. По словам представителей инициативной группы, поддержка соотечественников необходима нашим олимпийцам, которые уже отправляются в Пхёнчхан. Народные акции, которые прошли практически во всех городах страны, доказали, что мы вместе, наша сила в единстве.

Российских олимпийцев поддержал и многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Игорь Настынов. По его мнению, было бы справедливее выяснять отношения на спортивных площадках, когда победу могут одержать сильнейшие. Атлетам грядущей олимпиады он пожелал добиться высоких результатов.

Ну, а известные калмыцкие исполнители поддержали олимпийцев своими песнями. Выразили поддержку и солидарность спортивно-патриотические клубы, продемонстрировав боевые приемы.

Также в этот день участники мероприятия вспомнили о двух юбилейных датах. Это 75-летие Сталинградской битвы и снятия блокады Ленинграда. Отдали дань памяти защитникам Родины. На Сталинградском направлении воевала 110-я Калмыцкая отдельная кавалерийская дивизия. Воспоминаниями поделился участник битвы Тимофей Кутыгин.

Как отметили участники, главная задача праздничного митинга – сплотиться в едином порыве и выразить поддержку нашим атлетам, так, чтобы они почувствовали настрой миллионов россиян через тысячи километров и порадовали болельщиков своими успехами.



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