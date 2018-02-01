Ветераны боевых действий получат жилье

В январе региональным министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству утверждены списки обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В нём 149 ветеранов боевых действий. 12 из них в этом году получат квадратные метры. Для этого предусмотрены федеральные средства – без малого 6 миллионов рублей. В сводном перечне инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья – 338 граждан. В соответствии с Федеральным законом республике в текущем году на эти цели выделят почти 4 миллиона 800 тысяч рублей. Этой суммы хватит для обеспечения жильем 9 граждан из этой категории. В январе региональным министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству утверждены списки обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В нём 149 ветеранов боевых действий. 12 из них в этом году получат квадратные метры. Для этого предусмотрены федеральные средства – без малого 6 миллионов рублей. В сводном перечне инвалидов и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья – 338 граждан. В соответствии с Федеральным законом республике в текущем году на эти цели выделят почти 4 миллиона 800 тысяч рублей. Этой суммы хватит для обеспечения жильем 9 граждан из этой категории.



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