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Сегодня, 12:29

Карантин установлен в нескольких школах города


Карантин установлен в нескольких школах городаВ Элисте установлен карантин в 23 классах в 8 общеобразовательных учреждениях. Число зарегистрированных заболевших острой респираторной вирусной инфекцией – 75 человек. Но между тем, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, количество отсутствующих на занятиях в школах по причине простудного заболевания чуть более 200 человек, это ниже эпидемического порога.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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