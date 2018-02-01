Карантин установлен в нескольких школах города

В Элисте установлен карантин в 23 классах в 8 общеобразовательных учреждениях. Число зарегистрированных заболевших острой респираторной вирусной инфекцией – 75 человек. Но между тем, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, количество отсутствующих на занятиях в школах по причине простудного заболевания чуть более 200 человек, это ниже эпидемического порога. В Элисте установлен карантин в 23 классах в 8 общеобразовательных учреждениях. Число зарегистрированных заболевших острой респираторной вирусной инфекцией – 75 человек. Но между тем, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, количество отсутствующих на занятиях в школах по причине простудного заболевания чуть более 200 человек, это ниже эпидемического порога.



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