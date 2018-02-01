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Сегодня, 10:00

Пострадавшие в пожаре семьи получат компенсацию


Пострадавшие в пожаре семьи получат компенсациюВсе пострадавшие при пожаре в Аршани получат квартиры. А также компенсацию в 100 тысяч рублей. Такое важное решение принято главой Калмыкии по итогам рабочего совещания с участием членов правительства республики и руководства городской администрации. Также был определен комплекс мероприятий по оказанию помощи пострадавшим. Ольга Эняева продолжит.

Глава региона сразу обозначил те меры поддержки, которые должны быть оказаны пострадавшим от пожара. Всем, кто остался без крова, будет предоставлено жилье в Элисте. Всего 76 человек. В первую очередь, будут обеспечены многодетные семьи. Это было принципиальное решение Алексея Орлова в связи со сложившейся ситуацией.

Денежные средства в размере 10 тысяч рублей семьям уже выплачены. Плюс еще получат компенсацию в 100 тысяч. Алексей Орлов дает поручения каждому присутствующему на совещании члену правительства. Руководитель Администрации Главы республики Артур Дорджиев будет ежедневно докладывать о том, как выполняются решения, принятые для поддержки пострадавших.

Между тем, причина пожара в общежитии в Аршани все еще выясняется. Напомню, возгорание произошло 2 февраля, дымом был охвачен практически весь второй этаж старого здания. Сейчас пострадавшие семьи размещены в местах временного пребывания, в других общежитиях. Для них организовано горячее питание. Для того, чтобы не прерывался учебный процесс, будет осуществляться подвоз детей к школам и дошкольным учреждениям.

Главная задача, поставленная руководством республики: никто из пострадавших не должен остаться без помощи и внимания. Ведь среди жильцов есть и инвалиды, которым также оказана необходимая медицинская помощь.



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