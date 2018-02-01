Шаджин-Лама Калмыкии дал интервью Вестям

Вот уже 25 лет буддисткой общиной республики руководит Шаджин –лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. О работе Обьединения буддистов республики, о предстоящем празднике Цаган сар он рассказал в своем интервью.

Полностью эксклюзивное интервью Верховного Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче Вестям смотрите Завтра в 8.20 на телеканале Россия 1. Вот уже 25 лет буддисткой общиной республики руководит Шаджин –лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. О работе Обьединения буддистов республики, о предстоящем празднике Цаган сар он рассказал в своем интервью.Полностью эксклюзивное интервью Верховного Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче Вестям смотрите Завтра в 8.20 на телеканале Россия 1.



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