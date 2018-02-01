ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

Шаджин-Лама Калмыкии дал интервью Вестям


Шаджин-Лама Калмыкии дал интервью ВестямВот уже 25 лет буддисткой общиной республики руководит Шаджин –лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. О работе Обьединения буддистов республики, о предстоящем празднике Цаган сар он рассказал в своем интервью.
Полностью эксклюзивное интервью Верховного Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче Вестям смотрите Завтра в 8.20 на телеканале Россия 1.



Другие новости по теме:

  • Шаджин лама Калмыкии проведет ритуал подношения земле «Газр тяклгн»
  • Шаджин лама Калмыкия Тело Тулку Ринпоче поздравил коллектив калмыцкого телевидения с предстоящим юбилеем
  • Шаджин лама Калмыкии даровал накануне вечером учения верующим республики
  • Сегодня состоялась пресс-конференция Тэло Тулку Ринпоче
  • Сегодня Шаджин лама Калмыкии отмечает свой 44-тый день рождения
  • День рождения отмечает Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
  • Глава Калмыкии и Шаджин лама обсудили планы на 2015 год
  • Тэло Тулку Ринпоче дал интервью ряду федеральных изданий
  • Алексей Орлов встретился с Тэло Тулку Ринпоче
  • В мае Далай-лама 14 проведет в Латвии учения для российских паломников

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34