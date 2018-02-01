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Вчера, 21:00

«Память в танце»


«Память в танце»«Случайный вальс» на городской площадке. Элиста поддержала Всероссийскую акцию танцевальным флеш-мобом «Память в танце». Сегодня он прошел во всех российских регионах. Его организаторы – молодежь общероссийского народного фронта. На глазах у жителей степной столицы под знаменитую мелодию они исполняли вальс и приглашали всех присоединиться.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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