«Случайный вальс» на городской площадке. Элиста поддержала Всероссийскую акцию танцевальным флеш-мобом «Память в танце». Сегодня он прошел во всех российских регионах. Его организаторы – молодежь общероссийского народного фронта. На глазах у жителей степной столицы под знаменитую мелодию они исполняли вальс и приглашали всех присоединиться. «Случайный вальс» на городской площадке. Элиста поддержала Всероссийскую акцию танцевальным флеш-мобом «Память в танце». Сегодня он прошел во всех российских регионах. Его организаторы – молодежь общероссийского народного фронта. На глазах у жителей степной столицы под знаменитую мелодию они исполняли вальс и приглашали всех присоединиться.



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