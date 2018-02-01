Начался прием заявок на участие в проекте "Лучший ученик -2018"

Лучшего ученика -2018 назовёт Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи. Этот проект, утвержденный распоряжением правительства страны, рассчитан до 2025 года. Для участия в нём приглашаются учащиеся 9–11 классов в 4-х номинациях: за высокие достижения в учебной деятельности, в спорте, творческой и общественной деятельности. Конкурс проводится в 2 этапа: подача заявок и экспертиза конкурсных работ проводятся до 15 апреля включительно, а финал пройдет в конце апреля в Красноярске. Победителю будет присуждена денежная премия в 100 тысяч рублей. Будут распределены и призовые места лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Заявки на участие направляются посредством заполнения электронной формы по адресу www.kult24.ru в разделе «Проекты». Лучшего ученика -2018 назовёт Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи. Этот проект, утвержденный распоряжением правительства страны, рассчитан до 2025 года. Для участия в нём приглашаются учащиеся 9–11 классов в 4-х номинациях: за высокие достижения в учебной деятельности, в спорте, творческой и общественной деятельности. Конкурс проводится в 2 этапа: подача заявок и экспертиза конкурсных работ проводятся до 15 апреля включительно, а финал пройдет в конце апреля в Красноярске. Победителю будет присуждена денежная премия в 100 тысяч рублей. Будут распределены и призовые места лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Заявки на участие направляются посредством заполнения электронной формы по адресу www.kult24.ru в разделе «Проекты».



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