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Сегодня, 10:30

ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне «Теегин Айс»


ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне «Теегин Айс»ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне детского телевизионного вокального конкурса «Теегин Айс». В этом году в нем изменился формат и правила. Положение о конкурсе размещено на сайте «Вести – Калмыкия. ру». В этом сезоне конкурсантам придется пройти 3 этапа - заочный, отборочный и гала-концерт. Он проводится по четырем номинациям. Кроме, сольного пения, коллективного вокала, инструментального исполнительства, теперь жюри будет оценивать и сценическое мастерство.
Видео версию гала – концерта, в котором и будут названы имена победителей конкурса, зрители увидят в конце апреля.



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