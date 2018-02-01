ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне «Теегин Айс»

ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне детского телевизионного вокального конкурса «Теегин Айс». В этом году в нем изменился формат и правила. Положение о конкурсе размещено на сайте «Вести – Калмыкия. ру». В этом сезоне конкурсантам придется пройти 3 этапа - заочный, отборочный и гала-концерт. Он проводится по четырем номинациям. Кроме, сольного пения, коллективного вокала, инструментального исполнительства, теперь жюри будет оценивать и сценическое мастерство.

Видео версию гала – концерта, в котором и будут названы имена победителей конкурса, зрители увидят в конце апреля. ГТРК «Калмыкия» принимает заявки на участие в 7-м сезоне детского телевизионного вокального конкурса «Теегин Айс». В этом году в нем изменился формат и правила. Положение о конкурсе размещено на сайте «Вести – Калмыкия. ру». В этом сезоне конкурсантам придется пройти 3 этапа - заочный, отборочный и гала-концерт. Он проводится по четырем номинациям. Кроме, сольного пения, коллективного вокала, инструментального исполнительства, теперь жюри будет оценивать и сценическое мастерство.Видео версию гала – концерта, в котором и будут названы имена победителей конкурса, зрители увидят в конце апреля.



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