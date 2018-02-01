В Калмыкии 38 детей-сирот смогут улучшить жилищные условия. Как сообщили в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, в этом году им на приобретение жилья выделено свыше 33 миллионов рублей. Минстроем утвержден и список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в улучшении жилищных условий и подлежащих обеспечению социальной выплатой на основании вступивших в законную силу судебных решений. В нем значатся имена 166 человек. В ведомстве остаются на исполнении 128 судебных решений. В Калмыкии 38 детей-сирот смогут улучшить жилищные условия. Как сообщили в Министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, в этом году им на приобретение жилья выделено свыше 33 миллионов рублей. Минстроем утвержден и список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в улучшении жилищных условий и подлежащих обеспечению социальной выплатой на основании вступивших в законную силу судебных решений. В нем значатся имена 166 человек. В ведомстве остаются на исполнении 128 судебных решений.



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