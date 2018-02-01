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Вклад наших земляков в дело Великой победы





2 февраля в России – особая дата. В этот день 75 лет назад в Сталинградской битве произошёл исторический перелом. Он стал началом разгрома немецко-фашистских войск советской Армией. По данным историков-публицистов среди участников сражений более семисот наших земляков – уроженцев Калмыкии. Среди них снайпер, участник обороны Дома Павлова Гаря Хохолов, ученый и писатель Морхаджи Нармаев, младший лейтенант, командир минометного взвода Василий Гаряев, был представленный к ордену Красного Знамени, и многие другие. По словам участников, свидетелей, историков, противостояние на Волге было одним из жесточайших и кровопролитных в мировой истории. Но именно благодаря мужеству и стойкости советских солдат удалось отстоять Победу.



Одно из жесточайших противостояний в истории человечества Сталинградская битва унесла жизни более миллиона человек. И это не только боевой состав войск с обеих сторон, но и мирные граждане. Именно эта битва положила начало массовому изгнанию захватчиков с Советской земли. Среди участников боев за Сталинград более семисот уроженцев калмыцкой земли. Гаря Хохолов – снайпер, защитник дома Павлова. На долгое время сын депортированного народа был вычеркнут из списка тех, кто отстоял этот символ мужества и стойкости. Истина восторжествовала лишь после смерти героя. Сегодня его имя носят улицы в Волгограде и на малой родине –в Лагани. Специальная экспозиция в национальном музее, посвященная Великой отечественной войне, рассказывает о бойцах тринадцатой гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой и воевал Гаря Бадмаевич Хохолов. Этот зал всегда полон. Интерес к военной истории и у жителей республики и у ёё гостей велик. Сюда нередко приносят новые экспонаты.



Николай Иванович Кичапов – один из солдат этого исторического сражения. В составе батальона 184-ой стрелковой дивизии он участвовал в стратегической наступательной операции советских войск под кодовым названием «Уран». Её итогом стал разгром двух немецких, двух румынских и одной итальянской армий и очень символическая капитуляция фельдмаршала Паулюса. Ветеран уверен, что взять в окружение шестую армию Вермахта удалось только благодаря хорошему командованию, уникальной атмосфере единения и особому боевому духу солдат.



Горечью войны пропитана судьба и творчество Народного писателя Калмыкии Морхаджи Нармаева. О тяжелых испытаниях, выпавших на его долю, он рассказывает на станицах своих книг. «Фронтовая тетрадь», «Наедине с памятью», «От Волги до Праги», «Записки молодого бойца». Сегодня по этим произведениям школьники узнают о многих исторических фактах. Например, о том, что из Калмыкии на фронт поставлялось мясо, рыба, хлеб, одежда и лошади. А на собранные жителями средства была создана танковая колонна и авиаэскадрильи. Большой вклад уроженцы калмыцких степей внесли и в переломную битву Великой отечественной войны. Именно они строили и важнейшую военно-стратегическую железную дорогу Кизляр – Астрахань, по которой с Кавказа шло топливо и бесценная помощь Сталинграду.



Подвиг, который совершили наши земляки в период Великой отечественной войны, увековечен в книгах, изобразительном искусстве, а также в названиях населенных пунктов и улиц. Всего в составе Красной Армии воевали порядка шестнадцати тысяч уроженцев Калмыкии. Десять из них были удостоены звания Героя Советского союза. 2 февраля в России – особая дата. В этот день 75 лет назад в Сталинградской битве произошёл исторический перелом. Он стал началом разгрома немецко-фашистских войск советской Армией. По данным историков-публицистов среди участников сражений более семисот наших земляков – уроженцев Калмыкии. Среди них снайпер, участник обороны Дома Павлова Гаря Хохолов, ученый и писатель Морхаджи Нармаев, младший лейтенант, командир минометного взвода Василий Гаряев, был представленный к ордену Красного Знамени, и многие другие. По словам участников, свидетелей, историков, противостояние на Волге было одним из жесточайших и кровопролитных в мировой истории. Но именно благодаря мужеству и стойкости советских солдат удалось отстоять Победу.Одно из жесточайших противостояний в истории человечества Сталинградская битва унесла жизни более миллиона человек. И это не только боевой состав войск с обеих сторон, но и мирные граждане. Именно эта битва положила начало массовому изгнанию захватчиков с Советской земли. Среди участников боев за Сталинград более семисот уроженцев калмыцкой земли. Гаря Хохолов – снайпер, защитник дома Павлова. На долгое время сын депортированного народа был вычеркнут из списка тех, кто отстоял этот символ мужества и стойкости. Истина восторжествовала лишь после смерти героя. Сегодня его имя носят улицы в Волгограде и на малой родине –в Лагани. Специальная экспозиция в национальном музее, посвященная Великой отечественной войне, рассказывает о бойцах тринадцатой гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой и воевал Гаря Бадмаевич Хохолов. Этот зал всегда полон. Интерес к военной истории и у жителей республики и у ёё гостей велик. Сюда нередко приносят новые экспонаты.Николай Иванович Кичапов – один из солдат этого исторического сражения. В составе батальона 184-ой стрелковой дивизии он участвовал в стратегической наступательной операции советских войск под кодовым названием «Уран». Её итогом стал разгром двух немецких, двух румынских и одной итальянской армий и очень символическая капитуляция фельдмаршала Паулюса. Ветеран уверен, что взять в окружение шестую армию Вермахта удалось только благодаря хорошему командованию, уникальной атмосфере единения и особому боевому духу солдат.Горечью войны пропитана судьба и творчество Народного писателя Калмыкии Морхаджи Нармаева. О тяжелых испытаниях, выпавших на его долю, он рассказывает на станицах своих книг. «Фронтовая тетрадь», «Наедине с памятью», «От Волги до Праги», «Записки молодого бойца». Сегодня по этим произведениям школьники узнают о многих исторических фактах. Например, о том, что из Калмыкии на фронт поставлялось мясо, рыба, хлеб, одежда и лошади. А на собранные жителями средства была создана танковая колонна и авиаэскадрильи. Большой вклад уроженцы калмыцких степей внесли и в переломную битву Великой отечественной войны. Именно они строили и важнейшую военно-стратегическую железную дорогу Кизляр – Астрахань, по которой с Кавказа шло топливо и бесценная помощь Сталинграду.Подвиг, который совершили наши земляки в период Великой отечественной войны, увековечен в книгах, изобразительном искусстве, а также в названиях населенных пунктов и улиц. Всего в составе Красной Армии воевали порядка шестнадцати тысяч уроженцев Калмыкии. Десять из них были удостоены звания Героя Советского союза.



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