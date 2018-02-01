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Сегодня, 11:46

2 февраля – День воинской славы России


2 февраля – День воинской славы России2 февраля в России – особая дата. В этот день 75 лет назад в Сталинградской битве произошёл исторический перелом. Он стал началом разгрома советской Армией немецко-фашистских войск. Сегодня у мемориального комплекса Вечный огонь минутой молчания почтили память воинов битвы под Сталинградом. В церемонии возложения цветов приняли участие представители общественных организаций, поисковые отряды, союз десантников, малодогвардейцы, а также юнармейцы. В числе тех, кто сегодня пришел поклониться подвигу советских солдат две творческие группы из Бурятии и Болгарии. Автор проекта « Ожившая память в стихах» Сергей Панферов приехал из Ставропольского края. Отрывок из моноспектакля он посвятил памяти тех, кто мужественно защищал Сталинград. По словам советника главы Калмыкии Константина Кирпилева, главное сохранить память о подвиге героев, подаривших жизнь будущим поколениям.



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