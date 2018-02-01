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Сегодня, 11:45

Увеличивается размер ЕДВ


Увеличивается размер ЕДВВ этом месяце размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников вырастет на 2,5 процента. Настолько же увеличится и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Его стоимость составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. Повышение соцвыплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Социалистического Труда и других граждан.

По данным Пенсионного фонда Калмыкии сегодня ежемесячную денежную выплату получают около 30 тысяч жителей региона. Из них более 20 тысяч федеральных льготников выбрали соцвыплаты в денежном эквиваленте. Ее стоимость равна одной тысяче семидесяти пяти рублям девятнадцати копейкам. Сюда входит обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте. А вот 78 –летняя элистинка, инвалид третьей группы Бося Болдырева, по словам ее дочери Ирины, набор социальных услуг решила полностью заменить деньгами.

Льготники сегодня могут не только выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент, но и отказаться от некоторых составляющих в наборе соцуслуг, которые им компенсирует государство. Подать заявление об отказе от соцпакета или о его получении можно и через личный интернет - кабинет. Посещение офиса пенсионного фонда при этом не требуется. Определится с выбором льготной категории граждан необходимо до 1 октября.

Размеры ежемесячных единовременных выплат варьируются в зависимости от категории льготника. Ветеранам боевых действий с этого месяца положена выплата в 2850 рублей, для детей с ограниченными возможностями здоровья сумма составит 2590 рублей. Инвалиды, использующие собак-поводырей, получат повышенные выплаты на содержание и ветобслуживание своих четвероногих помощников. Пособия вырастут и у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у тех, кто подвергся радиационному облучению на полигонах.

Также в этом месяце на те же два с половиной процента проиндексированы выплаты на погребение, пособия беременным женам солдат, призванных в ряды российской армии и лицам, которых уволили по причине ликвидации организации. Следующее социальное повышение произойдет
1 апреля. Оно коснется только пенсий. Выплаты вырастут на 4,1 процента. Средний размер социальной пенсии по стране с учетом апрельского повышения составит 9045 рублей.



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