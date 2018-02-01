Сегодня руководители министерств, ведомств, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав КалмГУ обсудили основные направления развития электроэнергетики степного региона. На своём очередном заседании они предложили свои варианты развития событий. В частности речь шла об альтернативных источниках энергии, внесении корректировок в программу развития электроэнергетики, принятой в Калмыкии до 2020 года. По итогам сегодняшнего заседания совместными усилиями представителей органов власти и научной общественности были выработаны некоторые рекомендации, которые будут предложены для рассмотрения руководству республики. Сегодня руководители министерств, ведомств, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав КалмГУ обсудили основные направления развития электроэнергетики степного региона. На своём очередном заседании они предложили свои варианты развития событий. В частности речь шла об альтернативных источниках энергии, внесении корректировок в программу развития электроэнергетики, принятой в Калмыкии до 2020 года. По итогам сегодняшнего заседания совместными усилиями представителей органов власти и научной общественности были выработаны некоторые рекомендации, которые будут предложены для рассмотрения руководству республики.



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