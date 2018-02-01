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Вчера, 19:15

Министр культуры и туризма посетил Октябрьский район


Министр культуры и туризма посетил Октябрьский районВ рамках проекта «Тематическая среда» министр культуры и туризма региона вместе со специалистами побывали в Октябрьском районе. В первую очередь, было проведено совещание с сотрудниками отрасли. Обсудили те вопросы, которые поступили в ходе он-лайн конференции Главы Калмыкии, касающиеся гармонизации межэтнических отношений, развития туризма и ремонта домов культуры, предусмотренного целевой программой федерального ведомства.

В рамках программы по реформе деятельности сельских домов культуры, которую проводит Министерство культуры России при поддержке президента, будут капитально отремонтированы 5 объектов. А во поселках Ергенинский и Кумской будут построены новые. В целом, профильный министр Хонгор Эльбиков обозначил вопросы, которые необходимо решить оперативно в свете тех мероприятий, которые запланированы в республике в течение года. Конкретно говорили о Доме культуры в поселке Большой Царын. Ремонтные работы здесь начались в октябре.

В эти дни здесь ведется установка кровли. Сотрудники республиканского строительного управления №2 озвучили основные этапы работы. В здании, построенном 50 лет назад, капитальный ремонт не проводился ни разу. Поэтому начали с демонтажа полов, и потолков, и стен.

Помимо расширения зрительного зала до 150 мест, необходимо увеличить площадь сцены, отметил министр Хонгор Эльбиков. По его словам, главная цель – сделать дома культуры многофункциональными. Ведь на площадках будут выступать хореографические и вокальные коллективы, а также артисты театров, приезжающие на гастроли. Кроме того, будут возрождать кинопрокатную деятельность. Потому, каждый дом культуры должен соответствовать определенным требованиям.

Говорили и о расширении общей площади. Уже пристроены дополнительные помещения. В них будет располагаться санузел, гардеробные. Сейчас ведутся переговоры с дизайнерами по оформлению фасада.

В рамках поездки в район, министр ознакомился и с деятельностью других ведомственных объектов. Так, в детской школе искусств, несмотря на отсутствие собственного актового зала и значительную нехватку кадров, здесь бесплатно занимаются 116 школьников. Работают классы домбры, баяна, фортепиано, ёчина, лимбы, вокальные и хореографические секции, есть свой оркестр. В прошлом году в рамках федерального проекта были приобретены новые музыкальные инструменты.

А в районной библиотеке, которая располагается в этом, на первый взгляд заброшенном, здании, рассказали, что активное участие в благоустройстве помещений принимали сами жители, они же и пополняют в основном, книжный фонд. Несмотря на сложности финансирования, здесь проводят акции и мероприятия, действует клуб для пожилых людей, провели интернет, работает читальный зал и уникальный в своем роде этнографический музей. И это во многом благодаря неравнодушным людям, и глубокой любви сотрудников библиотеки к своему делу, отметил министр.

Подводя итоги поездки в Октябрьский район, глава ведомства отметил, что в 2018 году на реконструкцию и материально-техническое обеспечение сельских домов культуры будет выделено около 100 миллионов рублей из федерального центра.

Это еще раз доказывает, что Калмыкия – в списке субъектов с высокими показателями социально-экономического развития.
Поддержка региона, в том числе и финансовая, это и следствие ежегодных встреч Главы республики с Президентом. И, что самое главное, это чувствуют жители даже самых отдаленных и небольших населенных пунктов.



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