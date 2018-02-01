Калмыкия готовится к выборам Президента России

Более двухсот специальных марок для бюллетеней для голосования на выборах Президента России получила Избирательная комиссия региона. Знак наклеивается на каждый документ и защищает его от подделки. Еще 9 тысяч 600 штук марок будут использоваться для оформления специальных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Марка состоит из двух частей. Одна часть остается на специальном заявлении, другая предназначена для наклеивания в список избирателей. Без этого знака бюллетень будет считаться недействительным. В территориальные избирательные комиссии Калмыкии знаки доставят не позднее 7 марта. Более двухсот специальных марок для бюллетеней для голосования на выборах Президента России получила Избирательная комиссия региона. Знак наклеивается на каждый документ и защищает его от подделки. Еще 9 тысяч 600 штук марок будут использоваться для оформления специальных заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Марка состоит из двух частей. Одна часть остается на специальном заявлении, другая предназначена для наклеивания в список избирателей. Без этого знака бюллетень будет считаться недействительным. В территориальные избирательные комиссии Калмыкии знаки доставят не позднее 7 марта.



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