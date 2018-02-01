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Вчера, 18:00

"Здесь и сейчас". Повышение рождаемости в регионе


"Здесь и сейчас". Повышение рождаемости в регионеПовышению рождаемости в регионе был посвящен очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия» с участием министра социального развития, труда и занятости Калмыкии и Управляющего ОПФР по республике Владимира Шургчиева. Первые 6 заявлений от семей с низким доходом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала рассмотрены и одобрены. В ходе прямого включения речь шла и о ежемесячной выплате в 8 тысяч 944 рубля, которая полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен с начала этого года.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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