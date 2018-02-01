ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Прокуратурой республики выявлено более 16 тыс. нарушений закона


Прокуратурой республики выявлено более 16 тыс. нарушений законаВ сфере надзора за исполнением федерального законодательства, защиты прав и свобод гражданина прокуратурой республики выявлено более 16 тыс. нарушений закона, внесено более 10тыс. актов прокурорского реагирования, привлечено к административной ответственности более 600 лиц, а более 2,5 тыс. - к дисциплинарной. По их материалам возбуждено 41 уголовное дело. Итоги работы за 2017 год подвели сегодня на расширенном заседании Коллегии. Актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, защиты прав предпринимателей, обращения с отходами и другие. В работе коллегии принял участие начальник Управления Генпрокуратуры Российской Федерации в ЮФО Константин Сомов.



Другие новости по теме:

  • Итоги 2017 года подвели на коллегии МВД
  • Прокуратура Калмыкии подводит итоги за полугодие
  • Прокуратура выявила нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
  • В Калмыкии возбуждено 5 уголовных дел в сфере противодействия коррупции
  • В прокуратуре подвели итоги работы за 2015 год
  • В республиканской прокуратуре состоялось расширенное заседание
  • В прокуратуре Калмыкии подвели итоги работы за первое полугодие
  • Прокуратура Калмыкии выявила за 2013 год более 13 тысяч нарушений закона
  • Прокуратура Калмыкии за полгода выявила более 8000 нарушений
  • Более 11 тысяч нарушений законодательства выявлено в Калмыкии за полгода

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34