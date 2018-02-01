В сфере надзора за исполнением федерального законодательства, защиты прав и свобод гражданина прокуратурой республики выявлено более 16 тыс. нарушений закона, внесено более 10тыс. актов прокурорского реагирования, привлечено к административной ответственности более 600 лиц, а более 2,5 тыс. - к дисциплинарной. По их материалам возбуждено 41 уголовное дело. Итоги работы за 2017 год подвели сегодня на расширенном заседании Коллегии. Актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, защиты прав предпринимателей, обращения с отходами и другие. В работе коллегии принял участие начальник Управления Генпрокуратуры Российской Федерации в ЮФО Константин Сомов. В сфере надзора за исполнением федерального законодательства, защиты прав и свобод гражданина прокуратурой республики выявлено более 16 тыс. нарушений закона, внесено более 10тыс. актов прокурорского реагирования, привлечено к административной ответственности более 600 лиц, а более 2,5 тыс. - к дисциплинарной. По их материалам возбуждено 41 уголовное дело. Итоги работы за 2017 год подвели сегодня на расширенном заседании Коллегии. Актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, защиты прав предпринимателей, обращения с отходами и другие. В работе коллегии принял участие начальник Управления Генпрокуратуры Российской Федерации в ЮФО Константин Сомов.



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