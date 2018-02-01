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ГТРК «Калмыкия» начинает прием заявок на участие в «Теегин Айс»


ГТРК «Калмыкия» начинает прием заявок на участие в «Теегин Айс»С сегодняшнего дня ГТРК «Калмыкия» начинает прием заявок на участие в 7-м сезоне детского телевизионного вокального конкурса «Теегин Айс». За время существования творческого соревнования более пятисот школьников Калмыкии смогли продемонстрировать свои таланты. В этом году формат и правила телеконкурса несколько изменились.

«Теегин Айс» - это настоящая путевка на большую сцену. За прошедшие 6 сезонов вокальный проект телерадиокомпании открыл десятки талантливых школьников. С каждым годом число участников только растет, как и интерес к родному языку и народному творчеству.

Воспитанники детской вокальной студии при Калмыцкой национальной гимназии имени Кичикова Борис Ченкураев и Екатерина Церенова стали победителями первого телевизионного конкурса «Теегин айс». Композиция «Умс Чамаган» в их исполнении тогда не оставила равнодушными ни жюри, ни телезрителей. В студии «Теегин торгас» по-прежнему занимаются музыкально-одаренные дети. Под руководством Аллы Антоновой они собираются принять участие уже в 7-м сезоне телеконкурса.

В этом году формат и правила конкурса «Теегин Айс» изменились. С сегодняшнего дня присылать видеоматериалы можно на электронную почту techtv@mail.ru. Хронометраж видеоролика не должен превышать 3 минуты. Если объём отправленного файла больше 100 мегабайт, то на это видео нужно отправить ссылку.

В этом сезоне конкурсантам придется пройти 3 этапа - заочный, с 1 февраля по 9 марта, отборочный, он состоится в студии ГТРК, и гала-концерт. Конкурс проводится по четырем номинациям. Кроме, сольного пения, коллективного вокала, инструментального исполнительства, теперь жюри будет оценивать и сценическое мастерство.

В свое время ученица средней школы № 2 Кнарик Саргсян воспользовалась шансом, который предоставила ГТРК «Калмыкия». Песня «Тачал» в ее исполнении привела талантливую школьницу к триумфальной победе в вокальном конкурсе. Сегодня студентка 4-го курса колледжа искусств имени Чонкушова обучается на отделении фортепиано.

В составе жюри 7-го сезона известные в республике люди - главный дирижер Национального оркестра Калмыкии Савр Катаев, Депутат Государственной Думы Марина Мукабенова, актер и режиссер Национального театра имени Басангова Алексей Сарангов. Видео версию гала – концерта, в котором и будут названы имена победителей конкурса, зрители увидят в конце апреля.



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