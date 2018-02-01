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Сегодня, 11:46

Дети из Калмыкии поедут на фестиваль «РобоФест»


Дети из Калмыкии поедут на фестиваль «РобоФест»Дети из Калмыкии поедут в Москву на фестиваль «РобоФест». На днях в Сочи, где были представлены проекты ребят от шести до 17-ти лет из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, Республик Калмыкия и Абхазия по использованию, очистке и транспортировке воды, . маленькие исследователи из Элисты получили высшую награду в номинацию «Лучшая команда Джуниор фёст лего лига» и квоту на представление Калмыкии в Москве на главном робототехническом фестивале «Робофест-Москва-2018». Республика впервые получила сразу две квоты на главный робототехнический фестиваль, который пройдет в начале марта на ВДНХ. Таким образом, Калмыкию представят сразу две команды «Маленькие Эйнштейны» и «ПрофессориУм».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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