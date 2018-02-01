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Сегодня, 11:45

В России стартовал новый порядок оформления будущих первоклашек


В России стартовал новый порядок оформления будущих первоклашекСегодня в России стартует новый порядок оформления будущих первоклашек. Зачислить ребенка в школу можно до 5 сентября. Процедура приема в первый класс будет проходить в несколько этапов. Тем, кто хочет, чтобы их ребенок учился недалеко от дома, стоит поторопиться и отнести необходимые документы до 30 июня. А с 1 июля будет осуществляться прием на свободные места вне зависимости от адреса регистрации ребенка. Такая система набора школьников связана с перенасыщенностью классов. Так, в прошлом году только в элистинской средней школе номер 23 было открыто сразу пять первых классов. За парты сели более 140 первоклашек. Администрация школы может отказать в зачислении учеников только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.



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