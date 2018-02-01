Николай Манцаев встретился с доктором социологических наук Вагифом Байрамовым

Подготовке к работе с детьми с особыми образовательными потребностями была посвящена встреча доктора социологических наук Вагифа Байрамова и министра образования и науки региона Николая Манцаева с журналистами. Говорили и об оснащении школьных и дошкольных помещений техническими средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению Вагифа Байрамова, многие дошкольные учреждения сегодня попросту не готовы к работе с такими детьми. Что является нарушением права ребенка на получение образования.



«Администрация учебных учреждений должна исходить из индивидуальных потребностей детей». Так считает министр образования и науки республики Николай Манцаев. И если необходимо, ввести в штат дефектологов, переоборудовать место общего пользования ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Правда, все это требует дополнительного финансирования. Подготовке к работе с детьми с особыми образовательными потребностями была посвящена встреча доктора социологических наук Вагифа Байрамова и министра образования и науки региона Николая Манцаева с журналистами. Говорили и об оснащении школьных и дошкольных помещений техническими средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению Вагифа Байрамова, многие дошкольные учреждения сегодня попросту не готовы к работе с такими детьми. Что является нарушением права ребенка на получение образования.«Администрация учебных учреждений должна исходить из индивидуальных потребностей детей». Так считает министр образования и науки республики Николай Манцаев. И если необходимо, ввести в штат дефектологов, переоборудовать место общего пользования ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Правда, все это требует дополнительного финансирования.



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