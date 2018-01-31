Особенности избирательной компании

В Калмыкии как во всех регионах страны с сегодняшнего дня начали принимать заявления у желающих поменять свой избирательный участок. Теперь граждане смогут проголосовать, независимо от адреса прописки. Но для этого им необходимо подать заявление о включении себя в список избирателей на этом самом избирательном участке. Это заявление можно подать с 31 января по 12 марта в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг либо в территориальных избирательных комиссиях.



Пакизе Вефаева в числе первых, кто решил позаботиться об участии в выборах президента России 18 марта этого года. Студентка третьего курса Калмыцкого государственного университета приписана в городе Евпатория, но в день выборов девушка будет в Элисте. И чтобы реализовать свое право голосовать, решила заранее определиться с избирательным участком.



С 31 января гражданин Российской Федерации вне зависимости от места нахождения имеет право придти в любую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр, чтобы определить удобный для себя участок. Жительница республики Крым Злата Ситчихина впервые будет принимать участие в выборах как гражданин России. А 18 марта для нее особая дата. Ведь именно в этот день Республика Крым и город Севастополь воссоединились с Россией.



Теперь гражданин России может проголосовать на любом избирательном участке. Для этого ему необходимо написать заявление. Но подать его можно только один раз. А в случае если человек подал заявление, но никуда не уехал. Избиратель имеет право проголосовать по месту регистрации. Но ему придётся немного подождать, так как потребуется время на проверку данных о его голосовании на ранее указанном в заявлении участке.



А с 25 февраля такие заявления будут принимать и участковые избирательные комиссии. В Калмыкии по данным избиркома будет работать двести пятьдесят одна участковая комиссия и четырнадцать территориальных.



Подать заявление в ЦИК так же возможно и через Единый портал Госуслуг. Выбор избирательного участка для голосования будет доступен на сайте в разделе «Паспорта, регистрации, визы». Главное, что при подаче заявления будь то МФЦ, избирательный участок и интернет-портал - необходимо при себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности на период замены паспорта. В Калмыкии как во всех регионах страны с сегодняшнего дня начали принимать заявления у желающих поменять свой избирательный участок. Теперь граждане смогут проголосовать, независимо от адреса прописки. Но для этого им необходимо подать заявление о включении себя в список избирателей на этом самом избирательном участке. Это заявление можно подать с 31 января по 12 марта в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг либо в территориальных избирательных комиссиях.Пакизе Вефаева в числе первых, кто решил позаботиться об участии в выборах президента России 18 марта этого года. Студентка третьего курса Калмыцкого государственного университета приписана в городе Евпатория, но в день выборов девушка будет в Элисте. И чтобы реализовать свое право голосовать, решила заранее определиться с избирательным участком.С 31 января гражданин Российской Федерации вне зависимости от места нахождения имеет право придти в любую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр, чтобы определить удобный для себя участок. Жительница республики Крым Злата Ситчихина впервые будет принимать участие в выборах как гражданин России. А 18 марта для нее особая дата. Ведь именно в этот день Республика Крым и город Севастополь воссоединились с Россией.Теперь гражданин России может проголосовать на любом избирательном участке. Для этого ему необходимо написать заявление. Но подать его можно только один раз. А в случае если человек подал заявление, но никуда не уехал. Избиратель имеет право проголосовать по месту регистрации. Но ему придётся немного подождать, так как потребуется время на проверку данных о его голосовании на ранее указанном в заявлении участке.А с 25 февраля такие заявления будут принимать и участковые избирательные комиссии. В Калмыкии по данным избиркома будет работать двести пятьдесят одна участковая комиссия и четырнадцать территориальных.Подать заявление в ЦИК так же возможно и через Единый портал Госуслуг. Выбор избирательного участка для голосования будет доступен на сайте в разделе «Паспорта, регистрации, визы». Главное, что при подаче заявления будь то МФЦ, избирательный участок и интернет-портал - необходимо при себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности на период замены паспорта.



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