Онлайн – предложения по формированию комфортной городской среды

В Калмыкии программа по благоустройству комфортной городской среды утверждена на пять лет. Финансовые средства, выделенные на ее реализацию в первые три года, составят более трехсот миллионов рублей. В текущем году участие в приоритетном проекте примут три города Элиста, Городовиковск, Лагань, а также сельские населенные пункты: Ики-Бурул, Яшалта и Приютное. Сейчас участники определяются с тем, какие территории они будут преображать. Делается это при непосредственном участии жителей. Именно они, путем открытого голосования решат, что и как будет благоустраиваться.



Благоустроить свою малую родину, сделать ее красИвее и доступнее. Теперь это по силам каждому жителю Элисты, Городовиковска, Лагани, Яшалты, Ики-Бурула и Приютного. Именно в этих населенных пунктах в текущем году будет реализован приоритетный проект президента «Формирование комфортной городской среды». Его главным условием является непосредственное участие населения. Рассказать о своей идее по улучшению территории можно двумя способами – подать заявку на адрес электронной почты администрации или заполнить специальную форму в пунктах сбора предложений. Кстати, в Элисте таких установлено несколько десятков. В основном они располагаются в школах, а также в здании налоговой службы, крупных торговых центрах. О том, как еще можно привлечь население к обсуждению этого вопроса говорили на заседании межведомственной комиссии по реализации данного проекта.



А уже в марте жители смогут отдать свое предпочтение тому или иному объекту, который, по их мнению, действительно нуждается в реконструкции. Кстати, участие в обсуждении могут принять и дети от 14 лет.



В Городовиковске, как рассказал местный глава, мнения жителей по выбору объектов разделились между городским парком и центральной площадью. На сегодняшний день свои предпочтения уже высказали более пятисот человек. Всего же население Городовиковска насчитывает более восьми тысяч человек. И теперь только от их активности зависит, получит ли их город на своё преображение еще почти тридцать миллионов рублей. Это же касается и Лагани. О дополнительном финансировании в рамках этой программы говорил президент страны Владимир Путины на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений семнадцатого января в подмосковной Коломне.



Пока в других населенных пунктах объекты благоустройства выбираются, в Ики-Буруле и Яшалте уже работают над дизайн-проектами, утвержденных территорий. Их участие в программе началось еще в прошлом две тысячи семнадцатом году.



Чтобы получить в пользование красивые, удобные, комфортные территории, которые будут радовать жителей республики многие годы, им необходимо активно включиться в проводимую местными администрациям и профильным министерством работу. Ведь ее эффект зависит именно от совместных действий власти и общества. Тогда и конечный результат будет восприниматься как свой собственный, а, следовательно, и отношение к нему будет бережное. В Калмыкии программа по благоустройству комфортной городской среды утверждена на пять лет. Финансовые средства, выделенные на ее реализацию в первые три года, составят более трехсот миллионов рублей. В текущем году участие в приоритетном проекте примут три города Элиста, Городовиковск, Лагань, а также сельские населенные пункты: Ики-Бурул, Яшалта и Приютное. Сейчас участники определяются с тем, какие территории они будут преображать. Делается это при непосредственном участии жителей. Именно они, путем открытого голосования решат, что и как будет благоустраиваться.Благоустроить свою малую родину, сделать ее красИвее и доступнее. Теперь это по силам каждому жителю Элисты, Городовиковска, Лагани, Яшалты, Ики-Бурула и Приютного. Именно в этих населенных пунктах в текущем году будет реализован приоритетный проект президента «Формирование комфортной городской среды». Его главным условием является непосредственное участие населения. Рассказать о своей идее по улучшению территории можно двумя способами – подать заявку на адрес электронной почты администрации или заполнить специальную форму в пунктах сбора предложений. Кстати, в Элисте таких установлено несколько десятков. В основном они располагаются в школах, а также в здании налоговой службы, крупных торговых центрах. О том, как еще можно привлечь население к обсуждению этого вопроса говорили на заседании межведомственной комиссии по реализации данного проекта.А уже в марте жители смогут отдать свое предпочтение тому или иному объекту, который, по их мнению, действительно нуждается в реконструкции. Кстати, участие в обсуждении могут принять и дети от 14 лет.В Городовиковске, как рассказал местный глава, мнения жителей по выбору объектов разделились между городским парком и центральной площадью. На сегодняшний день свои предпочтения уже высказали более пятисот человек. Всего же население Городовиковска насчитывает более восьми тысяч человек. И теперь только от их активности зависит, получит ли их город на своё преображение еще почти тридцать миллионов рублей. Это же касается и Лагани. О дополнительном финансировании в рамках этой программы говорил президент страны Владимир Путины на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений семнадцатого января в подмосковной Коломне.Пока в других населенных пунктах объекты благоустройства выбираются, в Ики-Буруле и Яшалте уже работают над дизайн-проектами, утвержденных территорий. Их участие в программе началось еще в прошлом две тысячи семнадцатом году.Чтобы получить в пользование красивые, удобные, комфортные территории, которые будут радовать жителей республики многие годы, им необходимо активно включиться в проводимую местными администрациям и профильным министерством работу. Ведь ее эффект зависит именно от совместных действий власти и общества. Тогда и конечный результат будет восприниматься как свой собственный, а, следовательно, и отношение к нему будет бережное.



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